資源回收車變市府活動廣告車…民怨不知它來了 中市府允改善

聽到「少女的祈禱」響起時，就知道垃圾車、資源回收車來巡收垃圾，中市府也加上「資源回收車來了」等廣播，增加辨識度；但有民眾反映，市府垃圾車近期加放「活動宣導」，聽到時以為是一般「廣告小蜜蜂」，根本不知是清潔隊，已錯過數次丟垃圾時機。

中市環保局長陳宏益表示，清潔隊值勤時，除會播放清運告知外，也會穿插「政令宣導」的內容，如施打疫苗等資運；此次有部分清運隊，播放到市府的「活動宣導」，會請各隊以「政令宣導」為主，並調整播放時段與次數，方便民眾辨認。

台中郭姓民眾提到，平時聽到資收車，都是播放「少女的祈禱」或「資源回收車來了」等廣播，偶有政令宣導，但日前聽到活動宣傳，「雲門舞集台中戶外公演」等資訊，以為是「廣告小蜜蜂」，怎料那竟是清潔隊伍，導致她錯失了數次丟垃圾機會。