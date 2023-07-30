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資源回收車變市府活動廣告車…民怨不知它來了 中市府允改善
聽到「少女的祈禱」響起時，就知道垃圾車、資源回收車來巡收垃圾，中市府也加上「資源回收車來了」等廣播，增加辨識度；但有民眾反映，市府垃圾車近期加放「活動宣導」，聽到時以為是一般「廣告小蜜蜂」，根本不知是清潔隊，已錯過數次丟垃圾時機。
中市環保局長陳宏益表示，清潔隊值勤時，除會播放清運告知外，也會穿插「政令宣導」的內容，如施打疫苗等資運；此次有部分清運隊，播放到市府的「活動宣導」，會請各隊以「政令宣導」為主，並調整播放時段與次數，方便民眾辨認。
台中郭姓民眾提到，平時聽到資收車，都是播放「少女的祈禱」或「資源回收車來了」等廣播，偶有政令宣導，但日前聽到活動宣傳，「雲門舞集台中戶外公演」等資訊，以為是「廣告小蜜蜂」，怎料那竟是清潔隊伍，導致她錯失了數次丟垃圾機會。
郭姓民眾建議，市府可於行駛途中，播放相關政令宣導，停妥於定點時，播放「清潔隊來了」等告知廣播，讓民眾知道清潔隊來了，也可兼顧政令宣導。
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