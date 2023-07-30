昨傍晚暴雨炸彰化市彰南路 將從區域排水改善淹水

昨天傍晚一場強降雨，造成彰化市彰南路4段因排水宣洩不及，形成綿延長約300公尺的長河，水深及膝，影響車輛通行，甚至造成一名騎機車老翁跌傷。公路總局彰化工務段段長陳禎康今天說，會與縣府及市公所會勘，研議區域整體排水改善，以避免類似狀況發生。

陳禎康說，彰化市彰南路4段小墾丁前路段，原本就是低漥地區，昨天傍晚的強降雨，臨八卦山邊坡宣洩而下的水流注入箱涵，因水量太大而溢出路面，積水往東綿延約300公尺，經彰化工務段與警方現場封閉積水車道，並引導車輛通行，強降雨趨緩後，積水很快消退，才開放通行。

杜蘇芮颱風前腳才走，卡努颱風接著而來，預期也將帶來豪大雨。陳禎康說，為避免類似強降雨邊坡水流無法宣洩，未來會考量另開水路疏導，或者加大箱涵因應，工務段近日會與彰化縣政府及彰化市公所會勘，並研議區域排水做整體改善。

彰化縣政府水利資源處處長馬英傑說，據地方人士說法，此一路段20年來，罕見如此嚴重淹水，主要是昨天傍晚這場強降雨，3個小時半了170毫米驚人雨量，可能才造成排水宣洩不及才淹水，縣府會配合彰化工務段現勘，找出淹水原因，並在區域排水做整體改善。