快訊

大陸流行用語連政治人物都愛用 「支語」糾察隊現蹤跡

陸青年求職「非洲薪水3倍」 過來人警告2大問題

成都世大運／18歲射箭小將完美演出！混雙壓地主再奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

昨傍晚暴雨炸彰化市彰南路 將從區域排水改善淹水

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市昨天傍晚下起滂沱大雨，造成彰南路4段一帶積水嚴重，水深及膝，道路如同一條長河。圖／警方提供
彰化市昨天傍晚下起滂沱大雨，造成彰南路4段一帶積水嚴重，水深及膝，道路如同一條長河。圖／警方提供

昨天傍晚一場強降雨，造成彰化市彰南路4段因排水宣洩不及，形成綿延長約300公尺的長河，水深及膝，影響車輛通行，甚至造成一名騎機車老翁跌傷。公路總局彰化工務段段長陳禎康今天說，會與縣府及市公所會勘，研議區域整體排水改善，以避免類似狀況發生。

陳禎康說，彰化市彰南路4段小墾丁前路段，原本就是低漥地區，昨天傍晚的強降雨，臨八卦山邊坡宣洩而下的水流注入箱涵，因水量太大而溢出路面，積水往東綿延約300公尺，經彰化工務段與警方現場封閉積水車道，並引導車輛通行，強降雨趨緩後，積水很快消退，才開放通行。

杜蘇芮颱風前腳才走，卡努颱風接著而來，預期也將帶來豪大雨。陳禎康說，為避免類似強降雨邊坡水流無法宣洩，未來會考量另開水路疏導，或者加大箱涵因應，工務段近日會與彰化縣政府及彰化市公所會勘，並研議區域排水做整體改善。

彰化縣政府水利資源處處長馬英傑說，據地方人士說法，此一路段20年來，罕見如此嚴重淹水，主要是昨天傍晚這場強降雨，3個小時半了170毫米驚人雨量，可能才造成排水宣洩不及才淹水，縣府會配合彰化工務段現勘，找出淹水原因，並在區域排水做整體改善。

市長林世賢昨晚也實地察看彰南路段積水情況，希望彰化工務段與縣府找到積水原因，切實改善。

彰化市昨天傍晚下起滂沱大雨，造成彰南路4段一帶積水嚴重，水深及膝，有一名騎機車老翁甚至跌倒受傷送醫。圖／警方提供
彰化市昨天傍晚下起滂沱大雨，造成彰南路4段一帶積水嚴重，水深及膝，有一名騎機車老翁甚至跌倒受傷送醫。圖／警方提供

淹水

延伸閱讀

【重磅快評】杜蘇芮應能喚醒鬆懈 卡努正伺機侵台

放過台灣的杜蘇芮重創福建 莆田等地一夜淹成威尼斯

颱風天高雄婦撐傘大街找兒 老伴報案她聽警一句話才肯回家

中國發布史上第2個暴雨紅色預警 北京恐破紀錄

相關新聞

影／丹麥房法拍、台灣房抵押 丹麥教練要助台灣少年圓足球夢

丹麥足球教練Johnni Nielsen來台13年，成立非營利足球隊 ，培養了100個足球少年，多數隊員家境不富裕，教練...

南投古蹟糯米橋遭車硬闖 文化局不忍了出招防堵

南投國姓糯米橋是縣內唯一，全台保存最完整的糯米橋古蹟，僅供遊客徒步進入，近期卻有汽、機車硬闖駛上橋面，為防止類似事件再發...

許淑華遭冒名設投資粉專 南投縣府報警籲勿上當

南投縣長許淑華遭冒名創設臉書投資粉專，投縣府今天緊急發布聲明指出，已報警處理，呼籲勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供...

資源回收車變市府活動廣告車…民怨不知它來了 中市府允改善

聽到「少女的祈禱」響起時，就知道垃圾車、資源回收車來巡收垃圾，中市府也加上「資源回收車來了」等廣播，增加辨識度；但有民眾...

昨傍晚暴雨炸彰化市彰南路 將從區域排水改善淹水

昨天傍晚一場強降雨，造成彰化市彰南路4段因排水宣洩不及，形成綿延長約300公尺的長河，水深及膝，影響車輛通行，甚至造成一...

國家卓越建設獎台中8校大滿貫 融入地方特色有驚喜

「2023年國家卓越建設獎」公布，台中市教育局提8所校園建築工程參賽，獲大滿貫，抱回3座最高獎項「卓越獎」、2座「金質獎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦