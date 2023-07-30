許淑華遭冒名設投資粉專 南投縣府報警籲勿上當

南投縣長許淑華遭冒名創設臉書投資粉專，投縣府今天緊急發布聲明指出，已報警處理，呼籲勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供個資，有「藍勾勾」帳號才是本人。

冒名的許淑華臉書（Facebook）粉絲專頁透過購買臉書「贊助」爭取曝光，除刊登免費贈送投資書籍等相關內容，還盜用許淑華會勘農業、參拜廟宇等照片，並在留言處附上通訊軟體LINE連結加入好友，可免費索取資料，冒名的粉專貼文吸引數百人按讚及留言，顯示恐有民眾上當。

許淑華真正的臉書粉絲專頁名稱為「許淑華」，擁有27萬名追蹤者，冒名假粉專則是刻意冠上「南投」；對此，南投縣政府今天透過官方臉書粉絲專頁表示，已報警處理，呼籲民眾勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供個人資料，有「藍勾勾」帳號才是許淑華本人。

縣府指出，近日接獲民眾反映臉書網頁出現名為「南投縣許淑華」粉專，假冒許淑華姓名，號稱要贈送投資書籍，這些內容是假的；縣長粉專只有滿滿南投好吃、好玩、人情味、建設，沒有投資理財，更不可能談股市，請縣民留意冒名假帳號。