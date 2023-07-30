快訊

大陸流行用語連政治人物都愛用 「支語」糾察隊現蹤跡

陸青年求職「非洲薪水3倍」 過來人警告2大問題

成都世大運／18歲射箭小將完美演出！混雙壓地主再奪銅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

許淑華遭冒名設投資粉專 南投縣府報警籲勿上當

中央社／ 南投縣30日電
南投縣長許淑華遭冒名開設臉書投資粉專。 圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華遭冒名開設臉書投資粉專。 圖／南投縣政府提供

南投縣長許淑華遭冒名創設臉書投資粉專，投縣府今天緊急發布聲明指出，已報警處理，呼籲勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供個資，有「藍勾勾」帳號才是本人。

冒名的許淑華臉書（Facebook）粉絲專頁透過購買臉書「贊助」爭取曝光，除刊登免費贈送投資書籍等相關內容，還盜用許淑華會勘農業、參拜廟宇等照片，並在留言處附上通訊軟體LINE連結加入好友，可免費索取資料，冒名的粉專貼文吸引數百人按讚及留言，顯示恐有民眾上當。

許淑華真正的臉書粉絲專頁名稱為「許淑華」，擁有27萬名追蹤者，冒名假粉專則是刻意冠上「南投」；對此，南投縣政府今天透過官方臉書粉絲專頁表示，已報警處理，呼籲民眾勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供個人資料，有「藍勾勾」帳號才是許淑華本人。

縣府指出，近日接獲民眾反映臉書網頁出現名為「南投縣許淑華」粉專，假冒許淑華姓名，號稱要贈送投資書籍，這些內容是假的；縣長粉專只有滿滿南投好吃、好玩、人情味、建設，沒有投資理財，更不可能談股市，請縣民留意冒名假帳號。

許淑華 南投

延伸閱讀

中興新村宿舍群破舊 許淑華盼中央鬆綁由縣府代管

南投35位國中小校長就任 許淑華期盼承擔責任照顧學生

許淑華5天大陸行大豐收 簽10億元南投農產採購合約

南投縣長許淑華赴大陸兩湖論壇 助攻簽4億元茶葉MOU訂單

相關新聞

影／丹麥房法拍、台灣房抵押 丹麥教練要助台灣少年圓足球夢

丹麥足球教練Johnni Nielsen來台13年，成立非營利足球隊 ，培養了100個足球少年，多數隊員家境不富裕，教練...

南投古蹟糯米橋遭車硬闖 文化局不忍了出招防堵

南投國姓糯米橋是縣內唯一，全台保存最完整的糯米橋古蹟，僅供遊客徒步進入，近期卻有汽、機車硬闖駛上橋面，為防止類似事件再發...

另一種交通宣導 烈日下129名學生在台中路口擦反光鏡

颱風過後，台中地區今天出現陽光，台中市農會今天號召全市各區四健會員同步舉辦公共服務活動，9個農會帶領129名國中和高中生...

許淑華遭冒名設投資粉專 南投縣府報警籲勿上當

南投縣長許淑華遭冒名創設臉書投資粉專，投縣府今天緊急發布聲明指出，已報警處理，呼籲勿點選可疑連結、勿加入不明群組、不提供...

資源回收車變市府活動廣告車…民怨不知它來了 中市府允改善

聽到「少女的祈禱」響起時，就知道垃圾車、資源回收車來巡收垃圾，中市府也加上「資源回收車來了」等廣播，增加辨識度；但有民眾...

昨傍晚暴雨炸彰化市彰南路 將從區域排水改善淹水

昨天傍晚一場強降雨，造成彰化市彰南路4段因排水宣洩不及，形成綿延長約300公尺的長河，水深及膝，影響車輛通行，甚至造成一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦