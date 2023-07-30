國家卓越建設獎台中8校大滿貫 融入地方特色有驚喜

「2023年國家卓越建設獎」公布，台中市教育局提8所校園建築工程參賽，獲大滿貫，抱回3座最高獎項「卓越獎」、2座「金質獎」和3座「優質獎」。台中市成績大躍進，拿下歷年最佳成績。

獲得卓越獎的「南區樹德國民小第二期校舍新建工程」，戶外樓梯及平台錯落營造樹屋攀登意象；「北屯區松強國小」立面運用七巧板拼接概念，拉出一道優美的山形天際線；「東區樂業國小新建幼兒園園舍」以都市中的生態森林幼兒園為建校核心。

金質獎的「烏日區九德國小新建公共化幼兒園園舍」留設喬木及大量室外活動空間，讓孩童透過接觸自然素材訓練感知能力；「大甲區大甲國小」為阻擋北風干擾，利用拱形迴廊、磚牆與雨淋板造型，既能擋風遮雨，又打造校園風景。

優質獎的「仁美國小新建公共化幼兒園園舍」採用大、小三角形的2個量體串聯組合，順應菱形基地的地形；「大肚區追分國小多功能活動中心興建工程」延伸校徽意象及黃綠配色，融入追分火車過山洞語彙創造亮點；「梧棲區梧棲國小」設計意象搭配學校原建物，打造4艘航向未來的梧棲母艦。