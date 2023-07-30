南投古蹟糯米橋遭車硬闖 文化局不忍了出招防堵
南投國姓糯米橋是縣內唯一，全台保存最完整的糯米橋古蹟，僅供遊客徒步進入，近期卻有汽、機車硬闖駛上橋面，為防止類似事件再發生，公所及縣府文化局將在出入口設置明確罰則告示牌，強化園區車阻及監視設備，並研擬相關管理規定。
國姓鄉公所指出，糯米橋位在北港溪上，是以糯米、紅糖、石灰等傳統材料黏合的四孔拱型石橋，1940年完工至今已有83年歷史，雖歷經不少天災，但地方戮力維護保存，成為縣定三級古蹟，更是國內僅存3座糯米橋中保存最完整的1座。
而糯米橋近年加強完善橋面護欄、夜間光線造景等，於2018年開放遊客徒步上橋，讓民眾能貼近古蹟參觀，未料近期卻遭汽、機車硬闖，連人帶車駛上橋面，不愛護古蹟的誇張行徑，令居民氣憤，公所及文化局也將追查違規行為人的責任。
為防止類似事件再發生，經公所、文化局會勘了解發現，糯米橋兩側入口均設有「禁止車輛進入」告示牌，北側為階梯及無障礙坡道，南側則設有石製固定車阻及可拆式車阻，疑遭人強行拆除車阻，並輾壓草皮與步道閃避固定車阻才遭闖入。
對此，文化局表示，後續將請公所在糯米橋兩側入口重新設置告示牌，並加註「文化資產保存法」相關罰則，明確告知民眾涉及破壞古蹟將可處5年以下徒刑，得併科新50萬元以上罰金；強化園區車阻設施，南側入口車阻調整為交叉式車擋，北側入口則於階梯處設置警示貼條，並於兩側入口設置監視器設備，以利存證。
國姓鄉公所則表示，糯米橋兩側入口均有裝設監視器，但監視器角度未能拍攝到完整橋面，將依文化局建議重新調整角度、設置相關告示牌，再發現違法情事就蒐證供文化局進行告發，並與文化局、水利署三河局等相關單位研議管理規定。
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