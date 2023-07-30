憂斷層缺工 營造廠董座辦攝影展所得全捐匠人育成

麗明營造董事長吳春山對於建築業面臨「斷層」的隱憂，除了研發各式替代工法，並與學校建教合作，甚至計畫引進技術移工來因應。吳春山熱心公益，喜好攝影他，8月5日將於台中磐興建設14期娘家館舉辦「發現春山愛的新故事」攝影展，捐出52幅攝影作品義賣，所得將全額捐作匠人育成使用。

另外，國聚建設2018年起以「國聚生活家」推出社區活動，今年暑假推出限定「成人版的暑假作業」，邀逢甲大學、中興大學人文學院學生，以及近200名國聚住戶，到電影院觀賞電影「奧本海默」。國聚表示，盼促進住戶文化多樣性的認識，並提供大學生更深入的學習體驗。今年世界自行車日(6月3日)，帶領住戶參觀捷安特「自行車文化探索館」。

磐興建設總經理游金洲深刻了解偏鄉弱勢家庭及學童們生活的困難處，於是興起以師徒制的方式，以匠人的養成精神，在彰化縣芳苑偏鄉蓋育成中心來培育建築界優秀職人，也有助於解決建築業年輕族群不願投入的斷層問題。

吳春山認為，同業的價值在於提攜與共好。他認同磐興建設匠人育成培育志業，此次攝影展捐52幅攝影作品義賣，所得將全額捐給台灣行動菩薩助學協會作為匠人育成使用。