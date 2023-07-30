通勤月票搭中捷 8月抽大獎

台中市通勤月票上路後，帶動台中捷運運量。台中捷運公司統計，7月正逢暑假，但日均運量逼近3.5萬人次，比上月增加9.7%。中捷8月推出抽獎活動，持通勤月票搭捷運，搭1次可抽獎1次，連續4周每周送蘋果耳機、千元儲值金的悠遊卡。

中捷公司指出，7月通勤月票上路，適逢暑假開始，加上受5月10日吊臂掉落中捷軌道意外事故，影響乘客搭乘意願，但是7月運量仍提升，7月截至28日，日均運量3萬4760人次，與6月3萬1687人次相較，增加9.7%。

生活圈通勤月票7月上路後，帶動台中捷運運量，為鼓勵民眾多使用月票暢遊台中，台中捷運8月將推出「懂搭，懂懂搭」活動，持通勤月票搭中捷，有機會抽中大獎，總獎項價值超過13萬元，搭越多中獎機會越高。

中捷表示，下載台中捷運App、加入捷粉會員、登錄通勤月票卡號，8月持通勤月票搭捷運，自動享有抽獎機會，每搭乘1次就有1次抽獎機會，連續4周，每周抽3名Apple AirPods 3、10名內含千元儲值金的TPASS超級悠遊卡，最後加碼抽2台藍牙喇叭，得獎名單公告於台中捷運官網。

中捷表示，使用通勤月票可無限次搭乘捷運，還有機會中大獎，環保又好康，歡迎民眾多利用通勤月票搭乘大眾運輸工具。