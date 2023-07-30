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台中花博8億花舞館養蚊 后里馬場馬消瘦

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
斥資8.1億元興建的花舞館，前年11月起委外營運後成效不彰，去年僅營運40天。圖／聯合報系資料照片
斥資8.1億元興建的花舞館，前年11月起委外營運後成效不彰，去年僅營運40天。圖／聯合報系資料照片

台中花博打造的后里園區盛極一時，斥資8.1億元興建的花舞館，前年11月起委外營運後成效不彰，去年僅營運40天，占全年開放313天的12.78%；后里馬場26匹馬消瘦、營養不良，迄今已有9匹死亡。審計處認為，未發揮觀光效益應改善。議員批評，營運廠商專業不佳，若無法履約市府應解決。

台中市觀旅局長陳美秀表示，花舞館在端午節及暑假皆有辦活動，廠商有在努力，市府輔導改善；馬匹死亡是年老衰弱而病死，馬場已改變飼料配方恢復健康，定期監控馬匹體重、運動量。

斥資8.1億元闢建的花舞館，占地達2.7公頃，台中花博結束後，曾辦過國際蘭展，市府隨後將場館與后里馬場委外給經營廠商10年，場館經常大門深鎖，園區荒蕪雜草叢生。

花舞館周邊的自行車業者表示，花舞館長期閒置，淪為蚊子館，現場遊客少得可憐。在地議員陳本添說，花舞館曾辦過音樂祭，但宣傳不佳人潮不多；最近他欲借花舞館辦活動，卻因冷氣故障只能作罷。

議員陳清龍說，目前后里馬場的委外廠商欠缺經營管理能力，也不具備飼養、照顧馬匹的專業，后里馬場的馬兒年紀大了，更需專業團隊照料，廠商若無法履行契約，市府應該硬起來「該解約就解約」。

議員批評，場館委外廠商的策展專業不佳，市府應監督與輔導，設法引進更多新馬匹吸引人潮，恢復馬場以往榮景。

觀旅局表示，花舞館泠氣故障已在處理中，將督促廠商提出改善措施，花舞館將規畫複合式功能，提升使用效能。

至於后里馬場，觀旅局表示，馬場的馬匹平均年齡20歲，經獸醫師檢驗，9匹因年老衰弱而病死，已依獸醫師建議調整飼料配方，定期監控馬匹健康；市府將加強督導，若有重大違規將依契約處理並開罰。

后里馬場 獸醫師 議員 花博 蚊子館

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