快訊

台大經費2至3倍 陳文章揭北京清大每年結餘：非常可怕的數字

砰！台中豐原變電箱開關故障 近4000戶停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在風雨中搖滾！綠委何欣純今台中辦演唱會 揭與柯文哲演唱會的不同

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純今天傍晚舉辦「台中昂聲」戶外搖滾演唱會，吸引大批樂迷穿著雨衣、撐傘，跟著學生樂團在風雨中搖滾。圖／立委何欣純提供
立委何欣純今天傍晚舉辦「台中昂聲」戶外搖滾演唱會，吸引大批樂迷穿著雨衣、撐傘，跟著學生樂團在風雨中搖滾。圖／立委何欣純提供

台灣民眾黨主席柯文哲今天下午舉辦「KP SHOW演唱會」，民進黨立委何欣純今天傍晚也在台中大里中軟園區邀學生樂團舉辦「台中昂聲」戶外搖滾演唱會，雖雨勢不小，吸引大批樂迷穿著雨衣、撐傘，跟著學生樂團在風雨中搖滾。何欣純說，這就是堅持繼續的搖滾精神，並強調台灣音樂拼圖要完整，絕不能漏掉台中。

媒體詢問，與柯文哲台北開演唱會有何不同？何欣純表示，柯在台北、她在台中；柯在室內、她在戶外；柯是售票、票價非常高，她歡迎所有喜愛音樂的朋友過來聽、完全免費入場聽到飽；更重要的是，柯上台演唱、接受掌聲歡呼，她把舞台留給年輕熱血、專業頂尖的搖滾樂團、音樂人來全力發揮，不僅讓樂迷在台中在地親身感受，更將心中的喜愛與鼓勵回饋給音樂人。

何欣純表示，經過半年籌備、與台灣音樂文化國際交流協會合作，邀請學生樂團，包括台中勤益科大、亞洲大學、逢甲大學、東海大學、中興大學、青年高中，還有台南藝術大學、高雄正修科大共同參與；此外，還邀請到拍謝少年、神棍樂團、P!SCO等人氣樂團，7組樂團連番上陣表演。

何欣純說，台中過去是現場LIVE演出的重鎮，但時間過了這麼久，看到國際間競爭，J-POP、K-POP已經衝上國際舞台、台灣的T-ROCK、T-POP也希望讓全世界聽見看見；台北、高雄有巨蛋、流行音樂中心，演唱會一場接著一場開，舉辦「台中昂聲」就是要告訴大家，T-ROCK、T-POP要走向世界、台灣音樂拼圖要完整，絕不能漏掉台中。

何欣純指出，現場還結合在地的大里中興商圈、創意市集，藉由人潮推廣在地經濟消費；同時，台中市獸醫師公會提供毛孩子免費健診諮詢、台中市寵物公會也提供免費基礎美容服務，盼透過活動，將搖滾精神扎根台中屯區，並活絡在地經濟。

立委何欣純今天傍晚舉辦「台中昂聲」戶外搖滾演唱會，吸引大批樂迷穿著雨衣、撐傘，跟著學生樂團在風雨中搖滾。圖／立委何欣純提供
立委何欣純今天傍晚舉辦「台中昂聲」戶外搖滾演唱會，吸引大批樂迷穿著雨衣、撐傘，跟著學生樂團在風雨中搖滾。圖／立委何欣純提供

樂團 何欣純 演唱會 柯文哲

延伸閱讀

誰說仇女？柯文哲KP SHOW獻唱陳佩琪「我只在乎你」

【重磅快評】「討打議員」跳槽 柯文哲敢收嗎？

KP SHOW專業團隊助陣 柯文哲焦慮：博君一笑竟搞這麼大

柯文哲下午開演唱會 彩排前拜拜坦言「很焦慮」

相關新聞

砰！台中豐原變電箱爆炸原因不明 近4000戶停電

杜蘇芮颱風已經遠離，全台雨勢卻持續。今晚7點多，台中市豐原區部分變電箱因雷雨開關故障，造成北陽里、南陽里上千戶停電。台電表示，2里共計3919戶停電，經台電人員修復，電力...

在風雨中搖滾！綠委何欣純今台中辦演唱會 揭與柯文哲演唱會的不同

台灣民眾黨主席柯文哲今天下午舉辦「KP SHOW演唱會」，民進黨立委何欣純今天傍晚也在台中大里中軟園區邀學生樂團舉辦「台...

太誇張！彰化市廣告伸出近半路面 民批「沒政府了？」

彰化市大埔路有一面商家招牌，橫出幾乎半個路面，尤其正值柯蘇芮颱風侵襲期間，民眾質疑政府機關都沒在管，恐危及公共安全，縣議...

中市公車設計OK繃造型「博愛座」貼紙 將編入國小教科書

台中市交通局設計的「博愛座」貼紙，將登上新出版的國小社會科教科用書。台中市專屬的「博愛座」創意貼紙，針對行動不便、孕婦、...

台灣黑熊廬山部落偷吃蜂蜜 蜂農損失林管處埋單

南投縣仁愛鄉廬山部落18日首度監測到台灣黑熊出沒，還破壞蜂箱、偷吃蜂蜜，南投林區管理採取多項防熊措施並架設自動相機，未再發...

台中清水火車站 電梯因蟻巢短路

台中市清水火車站跨站天橋「清水之眼」今年5月風光啟用，前天有居民發現，啟用2個月的電梯面板竟顯示「故障」，讓人擔心搭乘安...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦