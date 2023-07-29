在風雨中搖滾！綠委何欣純今台中辦演唱會 揭與柯文哲演唱會的不同

台灣民眾黨主席柯文哲今天下午舉辦「KP SHOW演唱會」，民進黨立委何欣純今天傍晚也在台中大里中軟園區邀學生樂團舉辦「台中昂聲」戶外搖滾演唱會，雖雨勢不小，吸引大批樂迷穿著雨衣、撐傘，跟著學生樂團在風雨中搖滾。何欣純說，這就是堅持繼續的搖滾精神，並強調台灣音樂拼圖要完整，絕不能漏掉台中。

媒體詢問，與柯文哲台北開演唱會有何不同？何欣純表示，柯在台北、她在台中；柯在室內、她在戶外；柯是售票、票價非常高，她歡迎所有喜愛音樂的朋友過來聽、完全免費入場聽到飽；更重要的是，柯上台演唱、接受掌聲歡呼，她把舞台留給年輕熱血、專業頂尖的搖滾樂團、音樂人來全力發揮，不僅讓樂迷在台中在地親身感受，更將心中的喜愛與鼓勵回饋給音樂人。

何欣純表示，經過半年籌備、與台灣音樂文化國際交流協會合作，邀請學生樂團，包括台中勤益科大、亞洲大學、逢甲大學、東海大學、中興大學、青年高中，還有台南藝術大學、高雄正修科大共同參與；此外，還邀請到拍謝少年、神棍樂團、P!SCO等人氣樂團，7組樂團連番上陣表演。

何欣純說，台中過去是現場LIVE演出的重鎮，但時間過了這麼久，看到國際間競爭，J-POP、K-POP已經衝上國際舞台、台灣的T-ROCK、T-POP也希望讓全世界聽見看見；台北、高雄有巨蛋、流行音樂中心，演唱會一場接著一場開，舉辦「台中昂聲」就是要告訴大家，T-ROCK、T-POP要走向世界、台灣音樂拼圖要完整，絕不能漏掉台中。