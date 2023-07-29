喔熊聯名梨山茶禮盒 視覺包裝設計獲獎
台灣梨山高山茶遠近馳名，參山國家風景區管理處和古邁茶園合作，聯名台灣觀光大使「喔熊」推出禮盒，參加台中市政府「TCOD」比賽奪視覺及包裝設計類獎。
台中梨山地區除有高山美景，高山茶也相當知名。參山處今天發布新聞稿指出，梨山古邁茶園於1995年由當地的泰雅原住民古邁家族開始栽種經營，茶葉皆產自高海拔2200公尺梨山茶園，茶樹因日夜環境溫差大，茶因此甘美。
參山處長曹忠猷表示，「古邁喔熊禮盒」由「阿蔡品牌規劃有限公司」蔡清宏設計包裝，包裝設計導入台灣觀光大使「喔熊」聯名，透過品牌加乘擴大行銷效益，將梨山茶產業與觀光緊密結合。
曹忠猷說，日前參加台中市文化局舉辦「TCOD」（Taichung Original Design）比賽獲得視覺包裝設計獎，近日正值梨山水蜜桃產季，邀請遊客上山品茗梨山茶、大啖水蜜桃。
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