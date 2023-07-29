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太誇張！彰化市廣告伸出近半路面 民批「沒政府了？」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影

彰化市大埔路有一面商家招牌，橫出幾乎半個路面，尤其正值柯蘇芮颱風侵襲期間，民眾質疑政府機關都沒在管，恐危及公共安全，縣議員楊子賢要求縣府加強廣告招牌的管理。縣府建設處長劉玉平表示，縣府最近將擬定違規廣告物清理計畫，針對重要交通要道有礙景觀、影響公共安全者優先執行。

彰化市延平里長陳雯嘉也擔任大埔商圈發展協會理事長，她說，最近常接獲民眾反映，指大埔路這面廣告伸出將近一半路面，未免太誇張了，已經影響用路人及周邊商家的安全，經她與縣議員楊子賢向店家協調，要求業者改善，否則將通報縣府處置，業者表示由於是連鎖店，會將地方的意見，轉達給總公司尋求改善。

縣議員楊子賢說，店家設置招牌無非是想吸引消費者注意，但不能違反法令，但像大埔路這面招牌，伸出到一半路面，則已經超出一般民眾的容忍範圍，如果縣府再不依法處理，大家有樣學樣，形同叢林法則，如果強風侵襲，民眾安全堪虞。

縣府建設處長劉玉平說，依現行廣告物許可辦法，規範廣告物形式、材料及設置規格、位置等，且須申請許可，但目前廣告物太多，無法都要求申請許可，但只要有民眾檢舉，以及針對在重要路口有礙市容景觀，影響交通安全者，經查報為違章，就可以執行拆除。

依廣告物許可辦法，如果超過規定標準的廣告物還須申請雜項執照，像正面式招牌廣告縱長超過1.5公尺者，應依建築法規定申請雜項執照，彰化市大埔路這面廣告幾乎伸出一半路面。劉玉平說，建設處會立即派員了解，如果確實違反規定，會依違章查報處理。

目前正值颱風季節，劉玉平說，縣府已擬定違規廣告物清理計畫，將針對重要交通要道有礙景觀、影響公共安全者的違規廣告物優先執行，呼籲店家充分配合。

有民眾建議廣告看板統一規格，可改善亂象。縣議員楊子賢認為，製定統一規格的廣告看板，基於商圈自治要先建立共識，且必須由下而上；劉玉平則表示，廣告看板統一規格是二、三十年前的思維，被批評失去創意，現在已經不流行了。

彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔路的廣告看板設置混亂，有的甚至伸出半個路面，被批評影響交通安全。記者劉明岩／攝影

廣告 大埔 議員

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