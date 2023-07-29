中市公車設計OK繃造型「博愛座」貼紙 將編入國小教科書

台中市交通局設計的「博愛座」貼紙，將登上新出版的國小社會科教科用書。台中市專屬的「博愛座」創意貼紙，針對行動不便、孕婦、年長者、帶幼兒同行等對象，還以OK繃造型關心有需要的乘客，印製不同顏色與中英文對照加深印象。交通局表示，博愛座貼紙獲選編入教科書，從校園扎根，讓小朋友學習有愛無礙，展現台中市友善交通。

交通局長葉昭甫指出，交通局自行設計的公車「博愛座」圖卡，發想來自人性化的溫暖關懷，提供民眾方便識別，最近市府接獲南一書局來函，表示希望交通局同意提供照片版權，編入國小社會科的教科書，這張與傳統博愛座貼紙不同的設計，線條柔和簡單易懂，在宣導博愛座的教科書素材中獲得青睞。

為讓學生了解博愛座的使用精神，交通局同意提供照片版權自今年9月1日起至119年1月31日止，使用於教材中，教育兒童能共同關注無障礙環境，也提醒南一書局在編撰教科用書使用時，須留意「博愛座」相關法規調整，及依規定標註版權來源等使用原則。

葉昭甫表示，博愛座讓座雖然沒有強制性，但近年來民眾大多熟悉博愛座，提供有需求的乘客在搭車時方便乘坐。台中市的「博愛座」貼紙，傳達5個識別性高的造型，民眾見到有使用博愛座需求的民眾上車，相互禮讓也是日行一善。