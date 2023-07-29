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彰化長青卡 可抵觀光旅遊車資

聯合報／ 記者林宛諭江良誠／連線報導
彰化縣長青卡可抵觀光路線車資300元。記者林宛諭／攝影
彰化縣長青卡可抵觀光路線車資300元。記者林宛諭／攝影

中彰投擴充敬老卡、長青卡福利，除7月開放搭乘台鐵，彰化縣長王惠美昨加碼宣布，8月15日起開放折抵觀光旅遊車資，縣府與旅行社簽約11條旅遊路線，刷卡每次可折抵車資300元，盼活化老年，也帶動觀光。縣府表示，去年共編列5600萬元，今年因應新項目預算加倍達1.12億元。

南投縣去年12月開放敬老卡搭乘計程車，今年上半年月平均搭乘數逾5000趟次，加上補助台鐵車資，縣府表示，預算是否足夠得再評估。台中市敬老卡今年刷卡率大增，市府編列7.6億元預算，將盤點評估追加預算。

彰化縣長王惠美昨天宣布，為活化老年，推廣疫後觀光，8月15日起擴充長青卡功能，補助長輩觀光旅遊補助，縣府和簽約旅行社規畫11條觀光路線，長者刷長青卡每次可折抵車資300元。

縣府表示，路線包含26處休閒農場、15處觀光工廠、彰化名勝古蹟、賞花景點等， 30名長輩就能成團；彰化農會加碼，持卡到東勢林場，入園費250元優待只要60元，讓長輩走出去更健康。

社會處長王蘭心說，彰化65歲以上長者約22萬人，長青卡發卡14.79萬張，可免費搭乘指定市區公車，國光、統聯國道客運，也可免費乘車到溪頭、台北、高雄等地。

縣府表示，去年長青卡編列5600萬元預算，去年11月擴充可到合約診所折抵部分負擔50元，本月補助搭乘台鐵每趟次30元，因應新項目，預算倍增達1.12億元。

南投敬老卡發行7.5萬張，原本只能搭市區客運或國道客運，去年12月開放搭計程車；縣府表示，去年編列6000萬預算，支出3121萬元，執行率為52%。

南投縣社勞處表示，今年配合計程車等新項目，追加預算1311萬元，去年12月計程車搭乘趟次2335趟次，今年上半年平均每月搭乘趟次為5419趟次。

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