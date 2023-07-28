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慈濟「無量義 法髓頌」中部八場經藏演繹 彰化首演今登場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影

慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團今天起將在中區舉辦八場經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場，慈濟事業慈善基金會執行長顏博文表示，這不是表演，而是法會，演繹無量義經，呈現佛陀的精神，也讓民眾感受一場豐富的心靈饗宴。

「無量義 法髓頌」經藏演繹從7月28日至30日在彰化縣立體育館展演，除了國際知名表演藝術團隊「優人神鼓」及唐美雲率領「唐美雲歌仔劇團」擔綱演出，

每一場次150分鐘的演繹內容，還包括慈濟志工、藝聯會、慈優、台中慈濟醫院團隊等成員透過唱誦、手語、音樂劇的方式，詮釋經典，並盤點慈濟曾走過的足跡，和佛陀經文緊密結合，並在優人神鼓撼動人心鐘鼓齊鳴下，為全球祈福。

王惠美表示，繼2011年的水懺經藏演繹至今已12年，今年欣逢彰化建縣300年，再次舉辦經藏演繹，更具有意義，能跟大家一起有這樣的因緣，非常感恩，也感謝上人帶領慈濟師兄、師姐們，致力於許多前瞻性的行動，對於環境、心靈各方面的關注，也一一驗證上人過去的擔憂，「無量義 法髓頌」經藏演繹，將藝術跟佛法結合，一起把藝術文化跟宗教融合，撫慰心靈，也歡迎鄉親把握難得機會共襄盛舉。

顏博文表示，中區八場經藏演繹每一場演出都由不同的師兄師姐來演繹，參與演出的師兄師姐人數眾多，這次經藏演繹距離上一次水懺經藏演繹已有12年之久，今年是慈濟走入第58年，希望藉由這個機會呈現佛陀一生、悟道及無量義經中「德行品、說法品、功德品、六瑞相｣，呈現佛陀宏法精神。

優人神鼓創辦人劉若瑀表示，優人神鼓長期以來，希望對了解自我心性及對生命探討與藝術結合，此次透過慈濟基金會有組織、有系統地呈現表演，在演繹過程中也發現慈濟50多年來到世界各國賑災、到各地助人，做了這麼多不可思議的事情，「當我們在為自己的藝術打拚時」，原來慈濟已在為我們穩定這個世界、穩定台灣的環境，真的讓她很感動和感恩。

歌仔戲國寶唐美雲表示，「無量義 法髓頌」依循上人的指導，這不是演戲，而是法繹，可說是大型的法會，要讓觀眾了解佛陀的故事，及佛陀為所有生命的付出，並從中了解大愛的重要性，也希望能將佛法藝術化、普及化，更讓參與的民眾如同進行一場心靈的洗滌，今年也是彰化建縣300年，歡迎大家到彰化體育館欣賞精彩的演繹，同時體驗彰化在地人文風情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團今天起將在中區舉辦八場經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團今天起將在中區舉辦八場經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場，彰化縣長王惠美（右三)也參與首演活動。記者林宛諭／攝影
慈濟慈善基金會結合優人神鼓、唐美雲歌仔戲團的「無量義 法髓頌」經藏演繹，首場今天在彰化縣立體育場登場，彰化縣長王惠美（右三)也參與首演活動。記者林宛諭／攝影

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