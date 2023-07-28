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颱風來中部血庫缺探底！中捷今祭出150張牛排券秒殺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中捐血中心說明，西堤牛排8月26到29日推出「挽袖熱血首望相助」活動。圖／台中捐血中心提供
台中捐血中心說明，西堤牛排8月26到29日推出「挽袖熱血首望相助」活動。圖／台中捐血中心提供

台中捐血中心說，中部血庫原本就短缺，受杜蘇芮颱風來襲影響雪上加霜，統計到今天下午1時，中部血量僅剩2.2天急缺。台中捷運今辦捐血活動，祭出150張西堤牛排餐券被索取一空；西堤牛排8月26到29日推出捐血送愛心牛排五折券活動，另有房仲傳愛捐血活動等，呼籲民眾挽袖捐血。

台中捐血中心統計到今天下午1時，中部血量僅剩2.2天急缺，低於7天安全庫存，其中又A型血2.2天，B型2.7天，0型血2.6天，AB型血3.4天都急缺。

中部用血告急，台中捷運公司今天上午9時30分在捷運北屯總站2號出口前捐血活動，並準備西堤牛排餐券及中捷周邊商品相贈，雖天雨，但上午七時就有人排隊，150張西堤牛排餐券很快被索取一空。

台中捐血中心說明，中部血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院共1800袋，從6月中梅雨季後，進入暑假連日高溫、天雨天候不穩定，民眾出門旅遊多影響捐血意願，血庫都處於短缺情況，受杜蘇芮颱風影響，各醫院已增加儲備血液因應各種醫療需求，颱風天也影響民眾出門捐血，使得原本缺血的中部血庫更是雪上加霜。

台中捐血中心說明，西堤牛排8月26到29日推出「挽袖熱血首望相助」活動，到指定捐血點，完成捐血即送愛心牛排五折券一張，每站每日前50名首捐族或500cc捐血者加贈西堤保溫袋一個，送完為止，詳情上西堤牛排官網。

另外，房仲傳愛捐血活動將在8月13日到19日登場，最大場是8月18日上午9時起在台中市政府廣場有捐血園遊會，現場有四輛捐血車。

台中捐血中心說明，中部民眾捐血，中彰投雲有13處固定捐血點，另有舉辦捐血活動，詳情可直接上「台中捐血中心」官網查詢。

中部血庫缺血因颱風更加雪上加霜，圖為中部血庫現況。圖／台中捐血中心提供
中部血庫缺血因颱風更加雪上加霜，圖為中部血庫現況。圖／台中捐血中心提供
中部血庫缺血因颱風更加雪上加霜，圖為中部血庫現況。圖／台中捐血中心提供
中部血庫缺血因颱風更加雪上加霜，圖為中部血庫現況。圖／台中捐血中心提供
中部血庫缺血因颱風更加雪上加霜，圖為中部血庫現況。圖／台中捐血中心提供
中部血庫缺血因颱風更加雪上加霜，圖為中部血庫現況。圖／台中捐血中心提供

捐血中心 牛排 台中捷運

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