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才用2個月就故障！揪出清水火車站電梯短路原因 兇手竟是「牠」
台中市清水火車站跨站天橋「清水之眼」今年5月風光啟用，昨天有居民發現僅使用2個月的電梯面板竟顯示「故障」，擔心電梯安全。台中市建設局派員到場檢視，原來是螞蟻在電力零件內部築巢，造成短路，廠商全面更換零件，今天下午電梯已恢復運作。
今年5月17日，由台中市長盧秀燕親自主持清水火車站跨站天橋啟用典禮，台中市議長張清照、多位民代與上百位民眾到場，熱鬧非凡；為讓行動不便與銀髮、輪椅族方便通行，橋梁建置2座無障礙電梯，外型亮眼。
昨天卻有搭乘民眾反映，按下電梯按鈕，面板卻顯示「故障」，無法關門與升降，擔憂搭乘安全性，通報建設局處理。
建設局表示，清水跨站人行天橋電梯故障，經電梯廠商檢修結果，主因電力零件內部遭螞蟻築巢，造成短路，建設局責成電梯廠商加速修復，今天下午已經恢復正常使用。
建設局坦言，電梯系統零件細小且精密，戶外電梯容易受濕度、昆蟲等侵入影響短路，比起室內電梯更容易發生故障；已責請廠商全面更換零件，並定期加強巡視。
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