中市節電競賽開跑 最高可獲8000元超商商品卡

颱風天泡麵天！為什麼祈求平安的土地公廟卻變成了吃泡麵的好地方？還有著「泡麵土地公」的稱號？老派日曆x呂捷首次聯名，每天幽默訴說歷史小故事，為你解密台灣在地民俗文化。「據廟方說，80年代時『大家樂』在台灣盛行，很多賭客喜歡半夜來求明牌，而石龍宮因廟址偏僻，附近沒有東西吃，所以就自備泡麵來充飢順便祭拜。「之後變成習俗，來的人都帶泡麵來拜，沒帶走的廟方就提供香客食用，於是在此吃泡麵就成了石龍宫的特色。很多遊客慕名而來吃泡麵，吃完之後當然順手添個香油錢，廟方將這香油錢的收入贊助村內永和國小弱勢孩童的學雜費，回饋鄉里！」

2023-07-28 14:00