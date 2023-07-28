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中市節電競賽開跑 最高可獲8000元超商商品卡

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市節電競賽即日起開跑，只要憑9月或10月份台電繳費單，相較於去年同期節電比率超過5%以上，就有機會獲得超商商品卡。圖／台中市環保局提供
台中市節電競賽即日起開跑，只要憑9月或10月份台電繳費單，相較於去年同期節電比率超過5%以上，就有機會獲得超商商品卡。圖／台中市環保局提供

台中市節電競賽即日起開跑，只要憑9月或10月份台電繳費單，相較於去年同期節電比率超過5%以上，就有機會獲得超商商品卡。台中市環保局表示，節電比率越高獎勵金額越多，節電比率超過40%以上，最高可獲得8000元商品卡，鼓勵民眾從生活中節能減碳。

環保局表示，今年節電競賽，報名對象分為家戶及商家兩組，家戶組為設籍台中市的住宅用電戶，包含社區大廈管委會，商家組為台中市轄內商店，如餐飲小吃店、雜貨店、超商、理髮店、辦公室等；今年除增加報名對象外，更依據用電量，區分組別提高獎勵名額，競賽總獎勵達200萬元。

去年節電競賽獲獎的莊小姐表示，平常除了冷氣調高溫度、拔除使用率低的電器外，購買家電時選擇有節能標章的產品，更能減少電力損耗，只要從生活中觀察，並執行節電作為，每月的使用電量一定會降低。

環保局表示，民眾及商家可利用Google表單直接線上報名，填妥資料及上傳切結書，或是郵寄台中市政府環保局報名，相關節電競賽辦法及切結書，歡迎民眾至「台中ㄅㄨㄅㄨ網」網站下載，報名期限至10月31日止。

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