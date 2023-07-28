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搶收水蜜桃！台8、台14甲線坍方 果農：還好有中橫便道可走
「還好！有中橫便道可以走！」現值台中梨山水蜜桃產季，受杜蘇芮颱風影響，今早通往南投縣的台8線91.5公里處、台14甲線18.7公里處相繼坍方、全線封閉，果農趕緊將熟成水蜜桃運往中橫便道送下山，大幅降低損耗率。
梨山水蜜桃產季約20天，現正是梨山水蜜桃大出季節。今早8點多，台14甲線18.7公里處坍方，10點多換台8線91.5公里處落石不通，2條道路均通往南投縣，果農無法運貨下山。
台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉指出，水蜜桃不耐存放，採收季遇上降雨，水蜜桃果肉含水量高，久放易爛，如果繞台北再下屏東，最快也要隔天才能上市，損耗率增為三至四成，無法販售。
「還好！有中橫便道可以走！」果農開心指出，經谷關工務段興建修復，這幾天有雨但都能通行，今早7點、12點都順利放行，裝滿水蜜桃的貨車一輛輛通行下山，整年生計不受影響。
羅進玉說，今年水蜜桃肉質細、果汁甜且產量大出，還有10天採收期，平均8粒裝可達5、6兩重，市售價約700元(不含運費)，在屏東、高雄、台南、嘉義、新竹等地都是梨山水蜜桃熱銷通路。
公路總局谷關工務段表示，目前便道雨量不大，暫定維持7點、12點與下午4點半放行，但4點半通行前夕，將視雨量及路況確認，安全無虞才會放行。
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