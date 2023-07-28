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台中「鬆一下」挺優良視障按摩 勞工局推早鳥好康

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市勞工局力挺優良視障按摩，推出200元優惠券。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局力挺優良視障按摩，推出200元優惠券。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局力挺優良視障按摩，推出200元優惠券，本月底前至活動專頁參加早鳥登記，或至推廣宣傳地點領取，至台中市優良視障按摩據點消費滿400元以上，即可當場折抵200元，消費折抵後還可再參加萬元3C抽獎，歡迎大家共襄盛舉。

勞工局長張大春說，台中市優良視障按摩據點約93家，此次活動吸引86家據點參與，反應踴躍，散布山海屯城，其中以西屯區最多，其次是北屯區、豐原區；這些優良據點的軟硬體設備，皆通過專家委員及神秘客評鑑，相信能帶給消費者舒服放鬆的健康體驗，值得嘗試。

勞工局說明，取得200元優惠券方式有兩種，方式一，今年8月7日至10月29日可至推廣宣傳地點領取，每人每場限領1張，發完即止，推廣宣傳地點將不定期公布，歡迎密切注意活動最新消息；方式二，於7月30日前至活動專頁參加早鳥登記，一人限登記一張，將於登記結束後，從中抽出幸運兒直接寄達，數量有限，請民眾把握機會。

勞工局說，請至「台中市優良視障按摩地圖（https://www.labor.taichung.gov.tw/1932423/post ）或LINE熱點搜尋「#台中優良視障按摩」查詢。

台中市勞工局力挺優良視障按摩，推出200元優惠券。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局力挺優良視障按摩，推出200元優惠券。圖／台中市勞工局提供

按摩 視障 勞工局

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