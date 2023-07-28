南投敬老卡去年使用率25％ 搭乘小黃、台鐵衝高使用率

南投敬老愛心卡發行7萬5千多張，原只搭乘市區客運或國道國光客運，使用率低，縣府逐步擴大使用範圍，去年開放搭乘計程車，並和台中五大車隊簽約，共有中部縣市都可使用。

南投縣社會及勞動處表示，敬老愛心卡去年編列預算月6000萬元，今年配合擴大敬老卡使用範圍，又追加1311萬元，達7311萬。至於支出，去年為3121萬元，執行率為52%，這是因為新冠疫情影響，大眾運輸使用率下降緣故；至於今年截至6月，預算使用1838萬元，執行率25%。

去年底開放敬老愛心卡搭乘計程車後，去年12月支出19萬9525元，搭乘趟數2335趟。今年1到6月，支出273萬3342元，3萬2515趟、平均每月5419趟，搭乘計程車數量逐遍增加，雖然南投縣計程車數量不多，但對於到台中、彰化就醫的老人來說，轉乘計程車更方便。

社勞處表示，南投敬老愛心卡因為受限縣內公車、計程車等運輸系統集中在四大鄉鎮市，偏鄉或部落居民因對外交通出入不便，申請敬老愛心卡較少，過去每年6千多萬元預算還足夠，為了讓敬老卡照顧到有需要的老人或身障者，縣府積極敬老卡可搭乘計程車和台鐵，希望提升使用率，讓更多老人家受惠，今年預算是否足夠，還要看需加入台鐵後的使用率，評估才能準確。