快訊

林金結與郭台銘同台遭開考紀會！國民黨處分出爐

賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

南投敬老卡去年使用率25％ 搭乘小黃、台鐵衝高使用率

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投敬老愛心卡擴大使用範圍，縣長許淑華提醒長者，使用敬老卡可搭乘計程車、客運、國道客運、台鐵更方便。圖／南投縣政府提供
南投敬老愛心卡擴大使用範圍，縣長許淑華提醒長者，使用敬老卡可搭乘計程車、客運、國道客運、台鐵更方便。圖／南投縣政府提供

南投敬老愛心卡發行7萬5千多張，原只搭乘市區客運或國道國光客運，使用率低，縣府逐步擴大使用範圍，去年開放搭乘計程車，並和台中五大車隊簽約，共有中部縣市都可使用。

南投縣社會及勞動處表示，敬老愛心卡去年編列預算月6000萬元，今年配合擴大敬老卡使用範圍，又追加1311萬元，達7311萬。至於支出，去年為3121萬元，執行率為52%，這是因為新冠疫情影響，大眾運輸使用率下降緣故；至於今年截至6月，預算使用1838萬元，執行率25%。

去年底開放敬老愛心卡搭乘計程車後，去年12月支出19萬9525元，搭乘趟數2335趟。今年1到6月，支出273萬3342元，3萬2515趟、平均每月5419趟，搭乘計程車數量逐遍增加，雖然南投縣計程車數量不多，但對於到台中、彰化就醫的老人來說，轉乘計程車更方便。

社勞處表示，南投敬老愛心卡因為受限縣內公車、計程車等運輸系統集中在四大鄉鎮市，偏鄉或部落居民因對外交通出入不便，申請敬老愛心卡較少，過去每年6千多萬元預算還足夠，為了讓敬老卡照顧到有需要的老人或身障者，縣府積極敬老卡可搭乘計程車和台鐵，希望提升使用率，讓更多老人家受惠，今年預算是否足夠，還要看需加入台鐵後的使用率，評估才能準確。

計程車 愛心 南投

延伸閱讀

影／南投上演玩命關頭 賊開贓車拒捕後撞警分局旁落網

影／南投水里砂石車便道橋遭溪流沖毀 集集攔河堰調節放水

南投公共設施保留地118公頃未使用 解編還地於民

這個路口小心！ 南投科技執法上半年抓紅燈越線破萬件

相關新聞

搶收水蜜桃！ 台8、台14甲線坍方 果農幸：有中橫便道可走

「還好！有中橫便道可以走！」現值台中梨山水蜜桃產季，受杜蘇芮颱風影響，今早通往南投縣的台8線91.5公里處、台14甲線1...

彰化縣長青幸福卡再升級 可支付縣內11條觀光遊程車資

彰化縣政府為鼓勵長者踴躍參與戶外活動，並推展疫後縣內觀光旅遊，從8月15日起將再擴充長青幸福卡功能，彰化縣長王惠美表示，...

台中「鬆一下」挺優良視障按摩 勞工局推早鳥好康

台中市勞工局力挺優良視障按摩，推出200元優惠券，本月底前至活動專頁參加早鳥登記，或至推廣宣傳地點領取，至台中市優良視障...

杜蘇芮颱風影響雪上加霜 中部血庫拉警報：A型最缺僅剩2.8天

台中捐血中心說，供應中部4縣市醫院用血的中部血庫原本就短缺，現在受杜蘇芮颱風來襲影響，更是雪上加霜，今天血庫僅剩3.3天...

南投敬老卡去年使用率25％ 搭乘小黃、台鐵衝高使用率

南投敬老愛心卡發行7萬5千多張，原只搭乘市區客運或國道國光客運，使用率低，縣府逐步擴大使用範圍，去年開放搭乘計程車，並和...

大安媽改銅雕？「捐贈計畫未變」

台中市大安媽祖園區推動多年，媽祖雕像基座早在2017年完成，上方的雕像由興富發基金會捐贈，原本擲筊採花崗石材質，近期傳出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦