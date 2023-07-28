投縣118頃公設保留地 解編還地於民

南投縣人口減少，公共設施用地需求降低，許多地主要求公設保留地解編。縣府經盤點共162處、118.66公頃公設保留地可釋出，已送內政部都市計畫委員會審議，將採公辦市地重畫及回饋等方式，盡快還地於民。

洪姓地主說，土地都是家族傳承，被畫為公設用地後無法使用，要解編雖然開心，若採公辦市地重畫，需回饋4成5用地，土地變更移轉後，還要課徵土地增值稅，等於剝兩次皮，對地主並不公平，要求降低回饋比率。

南投縣不少公設保留地，畫設後期限長達60年，但當年都市計畫編地用途如學校、廣場等，早已不符合需求，加上政府財政困難，難有預算徵收開發，影響地主權益，也造成保留地地價低。

建設處長張洲滄說，縣府盤點後，將用不到的公設保留地解編，預計解編162處，總面積118.66公頃，影響地主多達5500名；解編土地的地目以公園綠地、廣場、兒童遊樂場用地最多，約70.96公頃，其次是學校用地29.21公頃，還有停車場用地等。

縣府表示，已將解編計畫送內政部都委會審議，另外廬山、日月潭都市計畫區去年3月，已通過內政部都委會審查。張洲滄表示，公設負擔比率由內政部統一規定，縣府並無法決定，但會反映地主意見爭取最大權益，盼藉由公設保留地解編，還地於民也促進地方開發。