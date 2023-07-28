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大安媽改銅雕？「捐贈計畫未變」

聯合報／ 記者劉柏均游振昇黃寅陳秋雲／台中報導
台中市大安媽祖園區媽祖雕像基座早在2017年完成，上方的雕像由興富發基金會捐贈，原本擲筊採花崗石材質，近期傳出捐贈者因承重等問題，有意改為銅雕，掀起地方熱議。圖／市府建設局提供
台中市大安媽祖園區媽祖雕像基座早在2017年完成，上方的雕像由興富發基金會捐贈，原本擲筊採花崗石材質，近期傳出捐贈者因承重等問題，有意改為銅雕，掀起地方熱議。圖／市府建設局提供

台中市大安媽祖園區推動多年，媽祖雕像基座早在2017年完成，上方的雕像由興富發基金會捐贈，原本擲筊採花崗石材質，近期傳出捐贈者因承重等問題，有意改為銅雕，掀起地方熱議。

當地議員反對改為銅雕，不僅難維護，也違背向媽祖擲筊的結果。觀旅局表示，未收到變更材質的計畫要求。興富發發言人廖昭雄說，捐贈計畫未變，材質得兼顧地方意見與安全，有共識再進行；對觀旅局說法不表示意見。

大安媽祖園區斥資6億打造，目前完成基座，地方空等雕像多年。市府去年5月已備查興富發文化藝術基金會捐贈計畫書，以花崗岩材質，打造30公尺、重1170公噸的雕像。地方傳出，因石雕太重，可能換「銅雕」。

民進黨議員施志昌表示，石雕比銅雕好維護，但媽祖園區閒置5年，基座缺乏管理維護，施工前務必要檢測基座現況，並評估結構安全與承重。

國民黨議員楊啟邦說，當初選用石雕，向媽祖擲筊請示過，不可能同意改變，況且大安濱海，銅雕不易維護易生「銅綠」，澎湖的戶外媽祖雕像也是石雕。

觀旅局長陳美秀說，目前收到的資料顯示，雕像採用花崗石製作，由捐贈單位設計中，明年將執行雕像安置的結構工程；基座屬於3層樓建築，內部空間8月將委外招商。

觀旅局表示，昨與捐贈單位聯繫，仍採原計畫進行；2021年新發現大甲斷層，須符合耐震規範，基座當初設計時已考慮承重，雕像安置前會進行結構外審。

不過，興富發表示，捐贈計畫未改變，但雕像材質要綜合地方意見，考量結構安全與技術；對於觀旅局的說法，該公司不表示意見。

媽祖 議員

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