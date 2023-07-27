比金融海嘯時期還慘…逢甲商圈遇「雙重夾擊」 去年人潮創近15年來最低

逢甲大學「統計行銷研究小組」公布2022年逢甲商圈調查結果，去年逢甲商圈全年的逛街人潮為556萬人次，較2020年減少280萬人次，人潮為近15年來最低點；商圈全年的整體營業額也僅49.6億元，也創歷年最低，顯示疫情及大環境經濟不佳的影響，更甚於13年前的全球金融海嘯影響。

逢甲大學「統計行銷研究小組」持續15年進行逢甲商圈發展調查，提供歷年人潮趨勢、整體商圈商機，以及住宿商機，以做為商圈發展之觀察。

逢甲大學「統計行銷研究小組」指出，因疫情及大環境經濟變化影響，2022年逢甲商圈全年人潮流量約556萬多人次，在周一至周四的周間，每日平均人潮約有1.1萬人次，周五約有1.4萬人次，周六人最多、約有2.5萬人次，周日次之，約有1.9萬人次。

小組表示，逢甲商圈是具有創新美食與特色飲品的商圈，也是國際觀光客及國內遊客到中部旅遊的必訪之地，中心自2008年進行調查以來，逢甲商圈前10年的人潮都可超過1100萬次以上，近5年人潮持續下滑，2020年受疫情影響，人潮降到839萬人次，2021年因疫情影響數據收集受到限制，2022年再次突破調查以來的最低點，全年人潮僅剩556萬多人次。

逢甲商圈的消費金額調查結果，2022年商圈消費者的平均消費金額約657.3元，其中女性的平均消費金額為657.7元，男性的平均消費金額為652.6元，男性較女性約少5元；周一到周四的周間平均消費金額為582.3元，周五、周六及周日的平均消費金額則分別為571.1元、719.8元及675.4元。若以2022年估計的人潮量及消費推估，民眾在逢甲商圈全年消費力所創造商機約49.6億萬元。

小組根據歷年調查中分析，除了2008、2009年受到全球金融海嘯危機的影響，整體商機約在95.6億元及87億元之外，2013至2016年期間，逢甲商圈的整體消費商機從92.4億元攀升至109.7億元，且連續3年維持在101億元以上；但自從2017年因經濟局勢不穩，且觀光客群的結構變化，整體消費商機開始一路下滑，自2017年的93.9億元跌至2019年的73.8億元，2020年疫情因素，再下滑到62.1億元，2022年則跌到近49.6億元，顯示疫情及大環境經濟不佳的影響，已更甚於13年前的全球金融海嘯影響。