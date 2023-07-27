彰化市區開放6路段騎樓可停機車 試辦良好擬再擴大區域

彰化市火車站等市區汽機車停車空間不足，不少民眾將機車臨停在騎樓也會被檢舉開單，縣府交通處6月公告中正路、三民路、光復路及和平路等6路段試辦騎樓開放停放機慢車，並需兼顧預留行人通行空間，試辦一個月後，多數民眾肯定，交通處順應民意，8月將再集結當地里長召開說明會，聽取地方意見，研擬擴大實施區域。

彰化火車站市區因通勤族及店家多，許多機車族也因停車格不夠，會將機車停放在騎樓，但卻遭檢舉魔人檢舉，也讓機車族很無奈，有民眾說，只是買個便當、到郵局辦個事就接罰單，實在很嘔。

彰化縣政府聽取民意，頒訂彰化縣彰化市騎樓停放機慢車規定，公告6個路段試辦騎樓停放機慢車，6月15日起試辦實施，包括中正路二段（火車站前到中華路）、三民路（火車站前到長壽街、和平路）、中正路一段北側雙號532號到574號（火車站前到和平路）、中正路一段（和平路到民生路）、光復路（火車站前到中山路）、和平路（光復路到中華路）。

雖6個路段騎樓可停放機車，但仍得遵守規定，保留行人通行空間，若隨意亂停的機車仍會被警方拍照開罰，由於開辦前也有部分店家持反對意見，認為很多機車還是會亂停，影響其做生意，不過經宣導及當地里長溝通，6路段騎樓可停機車試辦良好，將研擬擴大辦理。

縣府交通處表示，針對民情建議停放機慢車路段、及民眾檢舉違規停放騎樓熱點已函請彰化市公所通知里長協助蒐集民情，並排定8月召開騎樓停放機慢車說明會，邀集里長、彰化縣警察局及交通處共同討論，廣納各界意見後，待達成共識後，再公告擴大試辦路段。

至於其他鄉鎮市是否比照辦理？尤其如員林市等市區機車停車空間也不足區域是否也能試辦？交通處表示，已函請各公所先調查機車停放空間不足熱點，先評估是否有開放騎樓停放機慢車需求，未來再與公所進行討論研商。