南投公共設施保留地118公頃未使用 解編還地於民

南投縣人口減少，公共設施用地需求減少，許多地主要求公共設施保留地解編，南投縣府經盤點，共162處、118.66公頃公共設施保留地可釋出，已送內政部都市計畫委員會審議，將採公辦市地重劃及回饋兩種方式，盡快還地於民。

洪姓地主認為，土地都是家族傳下，被畫為公共設施用地後無法使用，要解編雖然開心，但如採公辦市地重劃，需回饋4成5公設用地，土地變更移轉還要課徵土地增值稅，如同剝兩次皮，對地主並不公平，要求政府降低回饋比例。

南投縣不少公共設施保留地，畫設後期限長達60年，但當年都市計畫編地用途，例如學校、廣場早已經不符現在需求，加上政府財政困難，難有大額預算徵收開發，影響地主權益，也造成保留地地價低迷。

南投縣建設處長張洲滄說，為了減少土地閒置，縣府盤點縣內公共設施用地，將用不到的保留地解編，預計解編162處，總面積118.66公頃，估計影響地主多達5500名。解編土地以公園綠地、廣場、兒童遊樂場用地佔70.96公頃最多，其次是學校用地29.21公頃，還有停車場用地等。

縣府已送內政部都市計畫委員會審議中，另外廬山、日月潭都市計畫區去年3月已通過內政部都計委員會審查。