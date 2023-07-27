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草皮失蹤遭盜墓？彰化社頭鄉今會勘查出凶手原來是天氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉朝興公墓很多墳墓草皮禿了，露出土表，民眾懷疑遭盜墓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉朝興公墓很多墳墓草皮禿了，露出土表，民眾懷疑遭盜墓。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社頭鄉朝興公墓近日驚傳「盜墓」，鄉代會副主席翁嘉壕今天和警方、社頭鄉公所人員同往勘查，初步發現沒深度挖掘，應該是天氣炎熱造成草皮乾枯好像被挖走；鄉公所人員當場建議民眾請自僱的顧墓人維護草皮。

翁嘉壕接獲民眾陳情指稱，日前位在朝興公墓的祖墳祭拜，看見墳墓上草皮狀似被挖走，除了他家，別家的草皮也有類似狀況，疑遭盜墓。翁嘉壕接到陳情後第一時間詢問警方，並未接獲報案，因民眾擔心家墳被盜可能影響家宅運勢，他趕快通知相關單位今天會勘。

翁嘉壕表示，看過現場後，警方和鄉公所人員研判應該是先前種下的草皮乾枯，維護廠商雖覆蓋新草皮也枯萎，乾枯草皮面積擴大，引起民眾誤會，如果真是盜墓將引起恐慌。

社頭鄉公所人員表示，民眾陳情的植草範圍並非公共區域，不屬於鄉公所維護，為了加強服務鄉民，鄉公所當場建議民眾請自僱的「顧墓人」妥善保養草皮。

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