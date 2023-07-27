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影／王功漁港魚群暴增漁民發颱風財 有人買魚被魚鰭刺傷送醫
俗語說「颱風前，地震後」的靠岸海魚最多，氣象局發布杜蘇芮海上警報的前兩天，彰化縣芳苑鄉王功漁港的魚群數量暴增，民眾前往捕魚都滿載而歸，「現撈仔」每台斤300元，一天賺2500元到4000元發一筆颱風財。
70歲吳姓鄉民今天到王功漁港捕魚，站在堤岸往漁港撒網，每次收網都可捕到比手掌大甚至重約1台斤的豆仔魚（薛氏凡鯔）、黑格（黑棘鯛）、變身苦（黑星銀䱋）等近海魚類；他說，颱風前外海風浪加大，魚兒感知天災要來，躲進漁港避風，這时撒網例無虛發，捕起來每尾個體大又「活跳跳」相當新鮮，每台斤可賣到300元。
今天很多民眾聞風前往漁港買魚或看熱鬧，彭姓二林鎮民買魚時不慎被變身苦的背鰭刺傷手指，紅腫麻痛，被送到二林基督教醫院掛急診。變身苦的鰭和魚尾都有神經毒素，彭姓鎮民除了消毒傷口和注射破傷風，也抽血檢驗有無感染可能致命的海洋弧菌等細菌。
王功漁港3天前到今天的捕獲量明顯增加，撒網技術熟練者可捕逾10台斤的魚，自售或賣給附近餐館和漁攤小賺一筆颱風財。
張姓鎮民說，明天上午5點到6點的潮汐最適合撒網捕魚，民眾若到漁港選購現撈變身苦，不可觸摸挑選，變身苦又名金錢魚，既是食用魚也可當作觀賞魚，漁民捕獲後先切除魚鰭和魚尾避免刺傷，民眾購買時請漁民代為翻揀較安全。
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