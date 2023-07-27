快訊

杜蘇芮雨勢驚人…花蓮美崙田徑場「斜坡變滑水道」學生戲水嗨翻 醫師說話了

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／王功漁港魚群暴增漁民發颱風財 有人買魚被魚鰭刺傷送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
俗稱變身苦、金錢魚的黑星銀䱋，魚鰭和魚尾都有毒性。記者簡慧珍／攝影
俗稱變身苦、金錢魚的黑星銀䱋，魚鰭和魚尾都有毒性。記者簡慧珍／攝影

俗語說「颱風前，地震後」的靠岸海魚最多，氣象局發布杜蘇芮海上警報的前兩天，彰化縣芳苑鄉王功漁港的魚群數量暴增，民眾前往捕魚都滿載而歸，「現撈仔」每台斤300元，一天賺2500元到4000元發一筆颱風財。

70歲吳姓鄉民今天到王功漁港捕魚，站在堤岸往漁港撒網，每次收網都可捕到比手掌大甚至重約1台斤的豆仔魚（薛氏凡鯔）、黑格（黑棘鯛）、變身苦（黑星銀䱋）等近海魚類；他說，颱風前外海風浪加大，魚兒感知天災要來，躲進漁港避風，這时撒網例無虛發，捕起來每尾個體大又「活跳跳」相當新鮮，每台斤可賣到300元。

今天很多民眾聞風前往漁港買魚或看熱鬧，彭姓二林鎮民買魚時不慎被變身苦的背鰭刺傷手指，紅腫麻痛，被送到二林基督教醫院掛急診。變身苦的鰭和魚尾都有神經毒素，彭姓鎮民除了消毒傷口和注射破傷風，也抽血檢驗有無感染可能致命的海洋弧菌等細菌。

王功漁港3天前到今天的捕獲量明顯增加，撒網技術熟練者可捕逾10台斤的魚，自售或賣給附近餐館和漁攤小賺一筆颱風財。

張姓鎮民說，明天上午5點到6點的潮汐最適合撒網捕魚，民眾若到漁港選購現撈變身苦，不可觸摸挑選，變身苦又名金錢魚，既是食用魚也可當作觀賞魚，漁民捕獲後先切除魚鰭和魚尾避免刺傷，民眾購買時請漁民代為翻揀較安全。

王功漁港最近3天的魚群數量增加，民眾到漁港買現撈鮮魚。記者簡慧珍／攝影
王功漁港最近3天的魚群數量增加，民眾到漁港買現撈鮮魚。記者簡慧珍／攝影

延伸閱讀

杜蘇芮暴風圈籠罩嘉義以南及澎湖 14縣市持續陸警

杜蘇芮影響 高雄市觀光局：旗津風箏節順延1周舉辦

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

杜蘇芮來勢洶洶 澎湖七美恐出現14級陣風、7公尺巨浪

相關新聞

草皮失蹤遭盜墓？彰化社頭鄉今會勘查出凶手原來是天氣

彰化縣社頭鄉朝興公墓近日驚傳「盜墓」，鄉代會副主席翁嘉壕今天和警方、社頭鄉公所人員同往勘查，初步發現沒深度挖掘，應該是天...

神岡崎溝橋斥資1.68億元「變長變寬」 未來25年不再淹水

台中市神岡區崎溝橋橋面長16.5公尺、寬8公尺，軟埤仔溪河道寬25公尺，長年因河水溢出，曾造成下游養鵝、鴨場遭沖走，損失...

影／王功漁港魚群暴增漁民發颱風財 有人買魚被魚鰭刺傷送醫

俗語說「颱風前，地震後」的靠岸海魚最多，氣象局發布杜蘇芮海上警報的前兩天，彰化縣芳苑鄉王功漁港的魚群數量暴增，民眾前往捕...

彰化水鹿逛大街險遭撞 縣府設告示牌提醒小心鹿出沒

彰化縣不論南北彰八卦山山區水鹿愈來愈多，還曾有水鹿在逛大街，差點遭撞，也時有所聞水鹿跑進民宅、果園，彰化縣政府農業處近日...

影／盧秀燕主持杜蘇芮颱風工作會報 AIT派員到場觀摩

杜蘇芮颱風來襲，台中市長盧秀燕主持災害應變中心第五次工作會報，AIT派員到場觀摩，並參與這場颱風工作會報，盧秀燕在會受訪...

浪漫台三線展期熱 台中垂吊梨枝裁接藝術品驚艷

打卡新熱點！浪漫台三線藝術季開跑，台中東勢客家文化園區展出藝術家徐景亭的「野生產銷班」作品，以農民剪下的嫁接梨，透過數位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦