彰化水鹿逛大街險遭撞 縣府設告示牌提醒小心鹿出沒

彰化縣不論南北彰八卦山山區水鹿愈來愈多，還曾有水鹿在逛大街，差點遭撞，也時有所聞水鹿跑進民宅、果園，彰化縣政府農業處近日已針對水鹿出沒頻繁路段包括北彰台74線、139線、南彰田中鎮山腳路4段一帶樹立告示牌提醒用路人減速慢行。

日前有民眾駕駛車行經彰化市彰南路時，突然出現一隻水鹿正準備跨越中央分隔島，所幸未發生車禍，彰化縣長王惠美也於縣府主管周報中指示農業處等相關單位應兼顧保護自然生態及避免造成用路人受傷、或影響農民農作生產，應研擬相關因應措施。

不只北彰出現水鹿，南彰田中鎮山腳路、社頭鄉清水岩步道一帶水鹿也頻繁出現，甚至水鹿還在清水岩路步道旁和遊客併行漫步、或對望，或悠閒吃草，常可看到怡然自得的水鹿。

而今年3月在社頭鄉一處老屋防火巷內也發現一頭母鹿卡在巷內進退不得，已死亡多日才被發現，居民也懷疑母鹿有可能到附近農園覓食，也許被狗追，才衝撞進巷內卡住，卻因第一時間無人發現而斷送生機。

彰化縣政府農業處已針對水鹿出沒頻繁路段，包括台74線、139線、田中鎮山腳路4段等樹立告示牌，由於彰南路四段至六段多次出現水鹿，已會同公路總局等單位會勘後，再增設告示牌，提醒用路人注意有水鹿出沒，減速慢行，注意安全。