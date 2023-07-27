浪漫台三線展期熱 台中垂吊梨枝裁接藝術品驚艷

打卡新熱點！浪漫台三線藝術季開跑，台中東勢客家文化園區展出藝術家徐景亭的「野生產銷班」作品，以農民剪下的嫁接梨，透過數位標編號與計算，以垂吊方式排列創作成大型藝術作品，無論空間感或視覺都是一大饗宴，成為新的打卡熱點。

台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，東勢是台三線上藝術季三大展區之一，東勢藝術家身分多元，有在地子弟、原住民客家女婿、具有客家身分的年輕當代創作者以及國際藝術家，作品文化性與創意多元，結合原、客、閩、日本、阿根廷及美國等異國及不同族群交融，展現台中市多元文化特色。

市府客委會指出，東勢出生的徐景亭現任設計工作室負責人及實踐大學兼任講師，作品「野生產銷班」創作靈感來自東勢區的豐富果樹資源，梨子在東勢的農業產業中佔有重要地位，被視為吉利、富饒和長壽的象徵，也常被用來象徵家庭團圓和美好的祝福。

為呈現梨子及其枝幹的自然形態，徐景亭透過獨特的創作手法賦予其生命力和動感，在不同角度能發現作品各種獨特的魅力，後方拍攝的網美照表現出被解離再構築的科幻感。

手工一條條懸吊枝條累積而成的梨子，如同梨園的照料皆需仰賴人力，梨枝聚集而成的梨子雖是虛影也是實體，更是諸多東勢人日常生活的重心。