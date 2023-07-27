學校飲水機憂水質 中市：優先汰舊

學校鼓勵學生多飲用開水，國民黨台中市議員邱愛珊卻表示，多所學校的飲水機過於老舊，擔心影響水質，要求市府訂定汰換計畫，確保師生飲用安全。台中市教育局表示，優先針對學校使用年限逾5年，或老舊飲水機比率偏高的學校補助經費汰換，今年已補助151校、汰換602台飲水機。

邱愛珊表示，接獲多所學校反映，指飲水機過於老舊，即使常更換濾芯，還是擔心水質受影響，要求市府應該訂定汰換計畫，協助學校更換老舊飲水機，以維護師生用水安全，並要考量省電功能。

教育局指出，市府每年都編列預算，協助學校汰換老舊飲水機，並在每年年初主動調查全市市立學校飲水機汰換需求，以每2班配置1台飲水機為標準，也優先針對學校使用年限已逾5年，或老舊飲水機比率偏高的學校補助經費汰換。今年已補助151校汰換602台飲水機，挹注經費1042萬元，提升師生飲水品質。

在節電部分，教育局表示，因應夏季用電高峰，已函文各校力行各項節約用電措施，飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間，建議溫度設定不高於100度，在90至92度即可達到節電效果，同時請各校在汰換老舊飲水機時，應優先採購具節能標章的飲水機。