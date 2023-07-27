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中興新村宿舍 議員要求投縣代管

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
中興新村宿舍群隨著原住戶遷移，缺乏維護、環境不如當年。記者江良誠／攝影
中興新村宿舍群隨著原住戶遷移，缺乏維護、環境不如當年。記者江良誠／攝影

中興新村宿舍約有2400戶，有3分之1無人居住淪為空戶。南投縣議員簡千翔昨天表示，國發會如果無法妥善處理眷舍問題，何不交由縣府管理？國發會表示，除鼓勵辦公機關現職人員申請入住，提升宿舍使用率外，也在辦理修繕，作為創生培力及青年創業基地，並配合大學城推動，做為中興大學學生宿舍和教職員宿舍。

簡千翔說，他從小在中興新村長大，精省後，逐漸沒落，20多年來定位不明、很多省府老員工被迫搬離宿舍。去年中興大學進駐，增設循環經濟研究學院，但以碩博士生為主，上課時間不多、師生人數少，難以帶動中興新村發展。

他說，中興新村約有2千多戶員工眷舍，面臨國發會等管理單位收回，中央對中興新村問題已經拖延太久，如果無力妥當處理，可交給縣政府管理。

南投縣政府表示，立院提出「眷村文化保存及發展條例草案」，將中興新村納入眷村、願意和國發會配合，「以租代護」讓原居民能夠安心居住，也保存中興新村文化景觀。

國發會中興新村專案辦公室指出，已經規畫「北、中核心公有資產活化建設計畫」4年計畫，預計今年修繕60間宿舍，明年起到2026年，每年修繕80間，媒合機關員工申請和育成村、大學城計畫，逐步推動活化運用，避免宿舍群閒置。

中興新村 宿舍 中興大學

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