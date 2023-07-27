彰化蓋7座轉運站 5處波折多

轉運站是整體城市路網公共運輸完備的基礎建設，讓民眾方便搭乘公車。台中市規畫設置4處轉運站，僅1處還在紙上作業，另3座完工或施工中；彰化縣8大生活圈要興建7座公車轉運站，田中轉運站結合高鐵站區已完成，鹿港轉運站發包委外營運，其餘5處遭遇物價飛漲、找土地，建設都在努力中。

台中市規畫豐原、水湳、大台中及烏日等4處轉運中心。豐原轉運站已完工啟用，市府委外經營；大台中轉運中心今年6月下旬開工，預計2025年9月完工；水湳轉運中心今年9月開工，預計2026年完工啟用。烏日轉運中心土地屬交通部，今年市府積極與交通部鐵道局研商，納入台中高鐵站區整體規畫中。

彰化縣8大生活圈卻規畫7座公車轉運站，沒規畫的北斗區有4鄉鎮並非無需求，而是找不到合適土地，縣政府先從有地、有站體的城鎮先著手，田中轉運站設在高鐵站候車區，設置最為順利。

溪湖轉運站和二林轉運站被視為中科二林園區的交通樞紐，溪湖轉運站將提供員客10條公路線路、1條市區路線和統聯2條國道路線，將服務溪湖區3鄉鎮甚至北斗區埤頭鄉的14萬7千名民眾，但鎮公所去年發包卻一連流標4次，近日整理標案將重新上網招標；鎮長何炳樺表示，物價上漲導致一再流標，鎮公所會盡力招商投標。

二林轉運站推動原本落後溪湖，卻因發包順利，縣政府正辦理5大管線送審作業，預計轉運站工程今年9月動工。縣政府添購的電動大客車將在二林轉運站設站，將從彰化市、員林市經溪湖鎮載運上班族到中科二林園區。

鹿港轉運站地坪3000坪，將興建地下1樓、地面10樓的複合式飯店加公車轉運站，工程5年歷經3次流標，縣政府採公辦民營去年11月以11億元成功發包，承包商取得55年經營權，縣政府正辦理土地點交作業。

和美轉運站地點在鎮公所對面的立體停車場，縣政府和鎮公所辦理土地都市計畫變更作業。員林雖有轉運站但站體太小，縣政府已協調台鐵局利用高架鐵路下面的空間規畫新轉運站，目前辦理可行性研究作業。彰化轉運站將配合彰化市鐵路高架化計畫期程進行規畫及設置，迄今沒明確時間點。