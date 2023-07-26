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中颱杜蘇芮逼近 彰化青農陳啟宗：防災比搶收更重要

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
中度颱風杜蘇芮襲台，彰化在地青農陳啟宗除了按時節採收，也因預先強固既有的設施，做物理性的防治，避免颱風過後，果實受到災情影響，寧願風調雨順，也不願賭收購價很高。記者黃仲裕／攝影
中度颱風杜蘇芮襲台，彰化在地青農陳啟宗除了按時節採收，也因預先強固既有的設施，做物理性的防治，避免颱風過後，果實受到災情影響，寧願風調雨順，也不願賭收購價很高。記者黃仲裕／攝影

走進彰化福興鄉的一處果園，棚架上滿滿的百香果，中度颱風杜蘇芮襲台，這裡卻沒出現搶收的情形。南部各地出現搶收菜果的情形，但彰化在地青農陳啟宗卻有不一樣的看法，他表示，農民害怕這次的颱風，一次災害就讓所有的心血泡湯，但他不可能搶在颱風前採收，一來除了臨時沒有這麼多人力，二來過量的採收也無處可銷售。因為颱風哄抬市場價格，農民並不會因此得利。

陳啟宗指出，面對颱風來襲，農民最重要的應對方式不是搶收，而是預先強固既有的設施，讓它不會倒、不會壞也不會破，做生物性及物理性的防治，這些事情反而更重要，避免颱風過後，果實受到災情影響，而沒辦法收成。農民希望風調雨順，而不是期待因為風災價格高有更好的獲利。通常價格高，就是沒有足夠的量採收。他現在會做的，就是把常態式的工作準備好，按日採收，依期出貨，過度的採收，最後在市場的價格，會只剩自己賣的價格一半，這樣就是先損失一部份的利潤。但他也強調，農民不喜歡跟老天爺賭，因為通常賭不太贏。

在地青農陳啟宗，原本從事科技業，是一名工程師，但想法傳統的他，為了把更多的時間留給家人，毅然決然返鄉，接手家中田地成為在地青農。他還將家中的古厝改造成具有體驗及教育性質的「鄉村手作廚房」，搭配食農教育與田間解說活動，讓民眾認識農村文化，進而活化農村產業發展。

中度颱風杜蘇芮襲台，彰化在地青農陳啟宗認為，農民會害怕瓜果會因為颱風造成嚴重災損，但他不會因為這樣去過度搶收。記者黃仲裕／攝影
中度颱風杜蘇芮襲台，彰化在地青農陳啟宗認為，農民會害怕瓜果會因為颱風造成嚴重災損，但他不會因為這樣去過度搶收。記者黃仲裕／攝影
青農陳啟宗與周遭的青年合作，將家中古厝三合院重新整理後成立「妞妞果園鄉村手作廚房」，把食農教育帶進園地。圖／彰化青農陳啟宗提供
青農陳啟宗與周遭的青年合作，將家中古厝三合院重新整理後成立「妞妞果園鄉村手作廚房」，把食農教育帶進園地。圖／彰化青農陳啟宗提供
在地青農陳啟宗不定期舉行生態解說體驗活動，讓民眾對農村生活有進一步的了解。圖／彰化青農陳啟宗提供
在地青農陳啟宗不定期舉行生態解說體驗活動，讓民眾對農村生活有進一步的了解。圖／彰化青農陳啟宗提供

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