中颱杜蘇芮逼近 彰化青農陳啟宗：防災比搶收更重要

走進彰化福興鄉的一處果園，棚架上滿滿的百香果，中度颱風杜蘇芮襲台，這裡卻沒出現搶收的情形。南部各地出現搶收菜果的情形，但彰化在地青農陳啟宗卻有不一樣的看法，他表示，農民害怕這次的颱風，一次災害就讓所有的心血泡湯，但他不可能搶在颱風前採收，一來除了臨時沒有這麼多人力，二來過量的採收也無處可銷售。因為颱風哄抬市場價格，農民並不會因此得利。

陳啟宗指出，面對颱風來襲，農民最重要的應對方式不是搶收，而是預先強固既有的設施，讓它不會倒、不會壞也不會破，做生物性及物理性的防治，這些事情反而更重要，避免颱風過後，果實受到災情影響，而沒辦法收成。農民希望風調雨順，而不是期待因為風災價格高有更好的獲利。通常價格高，就是沒有足夠的量採收。他現在會做的，就是把常態式的工作準備好，按日採收，依期出貨，過度的採收，最後在市場的價格，會只剩自己賣的價格一半，這樣就是先損失一部份的利潤。但他也強調，農民不喜歡跟老天爺賭，因為通常賭不太贏。