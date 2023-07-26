【即時短評】盧秀燕最新民調拿第一 「慶典經濟」大有斬獲

台中市長盧秀燕今在最新民調施政滿意度、市民幸福感等獲得「十金一銀」亮眼表現。綜觀今年以來，台中積極籌辦世界棒球經典賽、購物節、鍋烤節、搖滾台中、國慶焰火等大型活動，賽事加節慶的「慶典經濟」，激發市民光榮感，今年人口數創新高，帶動大型集團投資，刺激消費和經濟發展，盧秀燕在多次民調大有斬獲。

盧秀燕在施政滿意度六都奪魁，值得注意的是，「幸福感」等同市民對施政成果的主觀感受，混合認同、宜居和光榮感。台中市民幸福感達88%，連續3年在六都獨占鰲頭，原因值得關注。

台中今年1至7月的「慶典經濟」鋪陳綿密，從經典賽、購物節、物調卷的發放到新推的鍋烤節。以購物節為例，385億登錄金額遠超其他縣市購物節，也為台中品牌與全國宣傳帶動強勢媒合。

接下來有10月國慶焰火結合搖滾台中、爵士音樂節整合行銷的「國慶黃金周」，打造台中消費與娛樂品牌，構築台中「既是娛樂消費重鎮又是宜居城市」的自我認同。

台中磁吸外縣市人口，今年達283萬新紀錄，大型公共建設不是完工就是動工，帶來人口紅利，大型集團對投資台中有信心，體現在招商成果上。

累積投資150億元的三井LaLaPort，5月全館開幕，南台灣龍頭漢神百貨，也投資65億元插旗北屯。統一集團預計也在北屯打造購物商場。

中捷市政府站土地開發基地招商，規劃地下7層、地上43層、樓高208公尺建物，預估投資金額106.55億元，也有集團得標，集購物中心、酒店、青鳥書店、青年創業孵育基地等進駐。

大型招商屢現佳績，盧秀燕團隊的慶典經濟，並非煙火式的預算消化，帶來實際投資信心，這隻招商的「盧來神掌」，是否更大的舞台招手，拭目以待。