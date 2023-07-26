完蛋了！電動車主偷接電槍至一般車格充電 中市府蒐證提告

台中一名電動車主將車停於專用車格中充電，疑遭停在一旁一般車格的車主，拔除充電槍，改插進自己的車輛充電，規避付費措施；交通局獲報調查後，針對該名拔槍車主，向第四警分局告發，涉嫌刑法竊盜罪、詐欺得利罪及損毀罪等罪嫌，最重可處5年以下有期徒刑。

交通局長葉昭甫指出，為增加充電車格周轉率，並基於使用者付費精神，今年7月起全市路外收費停車場，實施充電車格納入收費管理，有效改善充電車格違規佔用問題，但仍接獲百餘件檢舉資料，已陸續錄案彙整，將移送警察單位協助偵辦。

有民眾於網路貼文，指稱有名投機電動車主，任意拔除正在使用的充電槍，還將充電槍私接至一般車格使用，規避充電車格停車費，不只易使電動車充電設備及充電樁因不正常拔除造成損壞，也嚴重影響公眾利益，中市停管處獲報後隨即調查，並將向警方告發該名車主。

葉昭甫說，共停車場的充電樁，是「專供」停放在「充電車格」的電動車輛充電使用，若將充電槍或使用延長纜線，拉到非充電車格使用，不符合充電專用車格及充電樁設置使用原則。

葉昭甫補充，為避免部份車主違法佔用及竊電，交通局將於拔槍行為重點熱區，派員加強巡邏，也請停車場業者加強充電車格周邊監視錄影。

另考量公共停車場公平使用、使用者付費等原則，交通局正在研擬修改台中市「公有停車場收費自治條例」，將電動汽機車納入收費制度。