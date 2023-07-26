採免費龍眼遭虎頭蜂螫傷！兩名八旬婦忍痛趕醫院救治直呼「划不來」

彰化縣兩名八旬婦人今天到朋友果園採龍眼，意外遭虎頭蜂螫傷，忍痛自行就醫。許婦傷勢較輕，塗藥後返家休養，蕭婦有頭暈、血壓升高等症狀，留院觀察到下午返家休養。兩人大呼採到龍眼沒50元，卻花費250元至500元醫藥費，得不償失。

許婦和蕭婦加起來168歲，兩人今天開心結伴到朋友位在溪湖鎮的果園免費採龍眼。許婦表示，採集未滿一袋，虎頭蜂忽然從旁邊果樹飛來，她們隨手抓起身邊廢棄樹枝一邊跑一邊揮趕都沒用，仍被螫四肢和身體，她們忍痛騎機車匆匆離開果園，就近到鎮上醫院求治。

許婦被螫腰部和右手手指，蕭婦被螫臉部、手臂，醫護先給冰塊冰敷後為兩人塗藥，許婦被螫叮處疼痛之外並無大礙，蕭婦血壓上升、頭暈想吐，被留院觀察和注射抗過敏藥物，休息到下午不適症狀減輕即出院。

捕蜂達人葉木村說，虎頭蜂在中秋節前後繁殖新蜂王，「護主心切」最為兇悍，現在不是虎頭蜂兇猛期，很可能兩名婦人摘龍眼時用力扯動枝條，驚動蜂巢中的虎頭蜂飛出來攻擊外敵。