人行道成檢舉違規熱點民眾屢挨罰噴錢 田中公所願塗銷

彰化縣田中鎮公所爭取中央補助改善鎮公所周邊街道環境，在進出衛生所的路口畫設人行步道，洽公民眾和接送長者到衛生所的車輛停在步道上，常被檢舉達人拍照，民眾怨聲四起，今天縣政府交通處等多個單位會勘，等人行步道工程保固期滿立即塗掉。

彰化縣第四選區立委參選人鄭俊雄接獲陳情，民眾指稱人行道畫在田中衛生所和田中鎮公所汽機車西側出入口，車輛必須橫越人行道才能駛入鎮公所和衛公所的廣場，車輛駛過人行道的短短數秒常遭檢舉達人拍照、錄取檢舉違規，開車或騎車的民眾因此挨罰600元至1800元，載長者到衛生所在人行道臨停上下車，被檢舉罰款1200元。

今天鄭俊雄競選服務處邀請鎮公所、縣政府交通處、田中警分局交通隊等單位會勘，田中鎮衛生所聽說外面有人來會勘，也派員前往提供意見。鄭俊雄表示，台灣行人穿越道和路口近期被國際媒體評為行人地獄，中央在各地畫設人行道改善交通亂象卻未實際走訪，導致美事變成擾民。

鎮長蕭淑芬說，這處不適合畫設人行步道，但鎮公所周邊環境改善和美化案已定，中央撥款補助，畫設後不能想塗掉就塗掉，必須等今年10月一年保固期屆滿才能改變。