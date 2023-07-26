梨山水蜜桃首選「上海蜜」 農友邱淑芬稱王

台中梨山是全國水蜜桃最大產區，農業局輔導和平區農會今天在市府舉辦優質水蜜桃果品評鑑，60組產銷班農民送來首選「上海蜜」角逐下，最終由霧峰區農友邱淑芬奪冠，成為今年的「水蜜桃王」。

優質水蜜桃評鑑結果出爐，冠軍為邱淑芬，亞軍為大里區農友李淑萍、和平區農友汪源杉，季軍為和平區農友王正旭、東勢區農友黃麗君，以及和平區農友黃榮成。第1、2、3名都可獲獎牌，獎金分別為2萬元、1萬2000元及5000元。

和平區農會總幹事李順冬說，梨山是高海拔水蜜桃產區，最好的水蜜桃就是七月中到八月上旬的「上海蜜」，今年受乾旱影響，果粒較往年偏小一些，產量約小一成，但口感、甜度和風味不減，水蜜桃非常嬌貴，歡迎消費者趁產季嘗鮮。

和平區農會說明，梨山早期種植的水蜜桃以日本品種為主，因管理不易，後改種來自大陸的品種「上海蜜」，吸引包括當地和平區，以及鄰近霧峰、大里等區農民來和平區種水蜜桃，評鑑限上海蜜參賽，評審依果形、質地風味及糖度等評分。

農業局指出，梨山是全台最大的水蜜桃產地，梨山海拔1800公尺到2000公尺，在農友用心栽培下，生產出汁多粒大、肉細、口感細緻，甜度高達17度以上。梨山水蜜桃栽培面積達234公頃，年產量約2246公噸。