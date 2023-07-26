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攤商抗議停用第三、四停車場 中市果菜市場說明原因

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中果菜市場第三、第四停車場將於7月底終止土地租約，將拆除零星市場建物還地，並圍起護欄，區分土地，引部分攤商抗議。記者劉柏均／攝影
台中果菜市場第三、第四停車場將於7月底終止土地租約，將拆除零星市場建物還地，並圍起護欄，區分土地，引部分攤商抗議。記者劉柏均／攝影

台中果菜市場第三、第四停車場將於7月底終止土地租約，將拆除零星市場建物還地，並圍起護欄，區分土地。但部分攤商抗議，認為市場未設大貨車停放區、亦無商品暫存區，找來民代協調，盼市場暫緩拆除建物、暫緩建護欄區隔，方便攤商裝卸貨；要求市府，徵收批發市場預定地，完整設施。

董事長莊乃慧表示，市場管理細則明確規定，公司不能租私有地供行口停車，農業局發現此事「涉嫌圖利」，行文要求，租約到期不能續租；市府也要求，收復土地完整後，要圍起來保護，對於攤商要求有點「窒礙難行」，請求諒解。

市場南側西瓜區一隅，因建在私有土地上，此次租約到期，市府主張還地，故須拆除該區，建圍籬區隔，再建設通行車道，引起部分攤商反彈，今聚集現場抗議，並找市議員賴順仁、黃健豪、立委參選人廖偉翔陳情，提出四項主張。

台中青果公會理事長王耀寬表示，盼請市府與中信瓦斯公司協商，將土地提供市場使用，暫緩拆除市場建物；暫緩執行土地區隔之護欄，方便攤商裝卸貨；另請市府徵收市場預定地，讓市場設施完善、現代化發展。

莊乃慧說，所有批發市場都是貨車進場，下貨後離開，很少有下貨後，還找地方給貨車停；另市場南側私有土地經會勘，皆可藉港尾子溪旁道路、港尾溪街連接至中清路，裝卸貨通行並無問題。

針對徵收土地一事，莊乃慧表示「樂見其成」，也希望市場能整體性發展，但整片土地徵收完成，預計需花18億，市府預算編列較困難，但未來也會與市府、民代，共同朝這方向努力。

台中果菜市場自1997年遷移現址營運，第三、第四停車場地目為市場用地，市府尚未徵收，目前仍為私人土地，今年7月底租約到期；中市農業局發現，市場管理細則規定，公司不能租用私有土地，故行文不續租。

台中果菜市場董事長莊乃慧。記者劉柏均／攝影
台中果菜市場董事長莊乃慧。記者劉柏均／攝影
台中果菜市場部分攤商，找來市議員賴順仁、黃健豪、立委參選人廖偉翔陳情，盼市府歸還土地後，暫緩拆除建物、暫緩建護欄區隔。記者劉柏均／攝影
台中果菜市場部分攤商，找來市議員賴順仁、黃健豪、立委參選人廖偉翔陳情，盼市府歸還土地後，暫緩拆除建物、暫緩建護欄區隔。記者劉柏均／攝影

停車場 台中市

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