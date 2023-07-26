金飾鑽戒藏舊衣當垃圾丟 南投清潔隊花5小時找回

南投男子誤將藏有價值20多萬元金飾鑽戒的舊衣當垃圾丟棄，趕緊到南投市清潔隊請求幫忙，隊員忍受惡臭打開垃圾袋，花5個多小時找到失物，男子頻頻向隊員致謝。

南投市公所清潔隊員今天指出，10日上午這名男子神情慌張來到清潔隊辦公室請求幫忙，值班人員詢問下，男子表示，結婚時花新台幣20多萬買的金飾及鑽戒藏在舊衣裡，最近整理家中時，卻不小心當垃圾丟棄。

清潔隊員指出，男子事後想起，擔心被當成垃圾焚燒，趕緊跑來請求協助，他們詢問男子住處地址，查出當天負責清運的垃圾車編號，再找到垃圾車傾倒垃圾的位置。

為找到金飾鑽戒，清潔隊出動挖土機挖開垃圾，3名清潔隊員忍受惡臭，在垃圾堆裡尋找男子丟棄的垃圾袋，花了約5個多小時才找到。男子看到金飾鑽戒失而復得，頻頻向清潔隊員致謝，還說要包紅包送給清潔隊員，不過遭到婉拒。

南投市長張嘉哲接受媒體聯訪指出，清潔隊為民服務的精神值得肯定，市民若不小心將家中貴重物品隨垃圾丟棄，最好儘早向清潔隊告知，說明時、地、物等關鍵資訊，才能在最快時間內找到遺失物。