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中市調整人行道 議員促通盤檢討

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市西屯福和里中工3路社區與協和公園有高達3至5公尺駁坎，民進黨議員陳淑華（左2）多次會勘要求市府興建人行通道改善。圖／陳淑華提供
台中市西屯福和里中工3路社區與協和公園有高達3至5公尺駁坎，民進黨議員陳淑華（左2）多次會勘要求市府興建人行通道改善。圖／陳淑華提供

台中市西屯區的中工地區為大肚山麓山坡地形，民進黨議員陳淑華表示，西屯的福和里中工3路社區與協和公園有高達3至5米駁坎，玉成路、朝馬路現有道路也沒有人行空間，她要求市府興建人行通道，全市通盤檢討改善，才能在最短時間洗刷行人地獄的負評。

建設局表示，考量現況都市計畫道路空間有限，建設局持續與相關單位研議在停車場用地及公園用地設置人行便橋，經與交通局多次會勘，後續辦理工程設計將邀集相關單位審查，以利工程設計及發包，盡速優化通行空間。

陳淑華說，中工3路跟協和公園有3至5公尺高的駁坎，過去道路沒有人行空間，民眾只能走在玉成路及朝馬路車道上，行人車輛共道也爭道，非常危險，她曾要求市府在玉成路及朝馬路兩處闢建人行通道，納入設計無障礙環境，做好交通配套。

陳淑華表示，去年底會勘時，市府已同意施作，今年年初完成初步設計，粗估經費約1500萬元，相關交通配套標誌、標線應一併納入，市府已核定將在兩處規劃無障礙人行通道。

陳淑華表示，目前市府調整人行道速度太慢，她主張應即採3年專案計畫、專案預算經費，全市通盤檢討，才能在最短時間洗刷行人地獄的負評。

建設局表示，積極盤點設置人行道的潛力路網，從校園、商圈至捷運、鐵路推動到整個區域，規劃人行動線串聯，依據區域空間發展，構築連續、舒適、安全的人本環境空間；交通局則後續配合建設局人行通道工程檢討周邊動線，相關標誌標線也一併施作。

人行道

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