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杜蘇芮颱風發布陸上警報 農民搶收青蔥漲最多

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
杜蘇芮颱風逼近台灣，彰化縣農民們也忙著搶收葉菜類，以免颱風到來而受損。圖／鐘翊禹提供
杜蘇芮颱風逼近台灣，彰化縣農民們也忙著搶收葉菜類，以免颱風到來而受損。圖／鐘翊禹提供

杜蘇芮颱風逼近台灣，今天下午已發佈陸上警報，彰化縣農民們也搶收蔬果，溪湖果菜市場交易量破百噸，菜價漲幅相較一周前上漲近二成，尤其青蔥漲幅高達近四成，其他小黃瓜、絲瓜、高麗菜等都漲二、三成。

彰化縣大禹果菜生產合作社理事主席鐘翊禹本身也是菜農，他說這二天，農民怕颱風來，菜與蔬果怕遭殃，不論蔥、香菜、空心菜、小白菜、芭樂都在搶收，前二天颱風消息一出來，不論是青江菜、小白菜、格蘭每公斤都一次跳漲5元，漲幅很大，因為搶收，今天菜價又稍回穩。

溪湖果菜市場總經理徐鉦傑也表示，颱風要來，不論消費者和農民都會有菜價上漲的預期心理，這二天到貨量也增加，從上周單日交易量約90噸，今天交易量104噸，平均價格也從一周前的每公斤22多，漲到今天26元，漲幅已近二成。

溪湖果菜市場夏日大宗蔬菜小黃瓜上周均價每公斤50元，今天漲到62.8元，且品質好的最高價已飆到86元；絲瓜上周均價21元，今天26.3元漲幅均有二成五；高麗菜則從上周均價約20元漲到27元，最高價35元，漲幅有35%；青蔥漲更多，均價從上周56.5漲到78.6元，最高價已到89元，漲幅近四成。

杜蘇芮颱風逼近台灣，農民們忙著搶收香菜。圖／鐘翊禹提供
杜蘇芮颱風逼近台灣，農民們忙著搶收香菜。圖／鐘翊禹提供

均價 杜蘇芮颱風

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