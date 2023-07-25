杜蘇芮颱風來勢洶洶 玉山園區33隊131人下山中
考慮到今年第5號杜蘇芮颱風來勢洶洶，玉山國家公園昨天起，提前個別通知仍在園內山區各路線的登山隊伍盡早下山離開，玉管處表示，目前33隊131人正在下山中，但仍有1隊9人滯留新康橫斷路線山區，將安排避難中。
玉管處指出，考量近來午後雷陣雨造成山林步道土石坍方頻仍，有別以往只在發布陸上颱風警報後，才公告禁止入園，中央災害應變中心因杜蘇芮颱風即將來襲，不敢大意輕心下，昨天下午4時就提前公告禁園；玉山國家公園再次呼籲山友颱風期間切勿上山，以免發生危險。
玉山國家公園昨日下午4時公告禁止入園後，清查國家公園山區原有40對143人滯留山區，經過今天一一聯繫之後，皆已陸續下山；目前僅有新康橫斷路線仍有1隊9人滯留山區，已通知今晚將前往瓦拉米山屋避難，預計明天會從南安登山口離開園區
副處長全鴻德說，玉山園區內因皆屬高山地區，土石鬆軟，隨時有落石、崩塌危險，其主要往來交通道路，平時就常有阻斷或塌坍方危險情形，除呼籲已進入園區的山友，需重新審慎評估暫停行程下山。
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