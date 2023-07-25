上合歡山注意！台14甲線18.7K搶修 封路時間縮短了

台14甲線18.7K翠峰路段日前坍方，經搶通雖恢復通行，但其上邊坡仍不穩定，公路總局原訂今天（25日）起至8月11日每晚8時至隔日6點封路施工，但考量地方交通需求，每日管制時間改為凌晨0時至6時，例假日不施工。

合歡山是國內避暑勝地，台14甲線則是從南投端上山的重要道路，支應埔里、霧社、清境、台中大梨山等地區居民出入，以及當地農產品運輸，因沿途有清境農場、鳶峰、武嶺等熱門景點，不分四季遊客眾多，暑假期間車流量更大。

但台14甲線18.7K翠峰段日前坍方，經緊急搶修完成刷坡掛網、鋼軌樁加襯板、格梁鋼筋綁紮等加固作業，雖已恢復通行，但其上方邊坡仍不穩定，須施作自由型框邊坡保護工程，而打設5m灌漿錨筋需用大型機具，從今天起進行施工管制。

公路總局表示，「台14甲線18.7K翠峰路段邊坡搶修作業」將從今天起至8月11日展開，原定施工管制時間為每天晚上8時至隔日6時，但考量暑期車流及山區夏季蔬果運銷等需求，為兼顧搶修進度及減輕交通衝擊，放寬更改施工管制時間。

經配合現場施工工序調整後，管制時間改為每周一至周五凌晨0時至6時，封路時間從原本的10小時縮短為6小時，而考量夜間施工安全，封路期間不放行，用路人於上述時段請避免行經該路段，例假日不施工，若造成用路人不便請見諒。

公路總局也呼籲，近期因午後對流雲系發展旺盛，山區易有短延時強降雨，今起更受杜蘇芮颱風影響，降雨恐更明顯，道路易有坍方落石，路況較難掌握，如非必要應避免上山，行前注意路況資訊，上山若遇交管或災害路段應盡速駛離災點。