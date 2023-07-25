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立委爭取協勤有保障 民防怒：中市警局一年多堅不執行

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民防人員抱怨，中央已同意民防人員可指揮交通，但中市警局遲不作業。警局表示，還待中央修法確認。記者陳秋雲／攝影
台中市民防人員抱怨，中央已同意民防人員可指揮交通，但中市警局遲不作業。警局表示，還待中央修法確認。記者陳秋雲／攝影

立委楊瓊瓔去年四月開協調會，交通部與內政部同意義警與民防人員可參與指揮交通，不過台中市警局堅持尚待中央修法，過了一年多還沒有下文，民防人員指行政作業牛步。市警局表示，還待中央修法確認。

台中高樓建案多，建商進行塔吊等高風險作業時，依規定須提出交通維持計畫，每近年底，大型活動多，都需要義交協助。目前中市義交預算員額1360名，但總人數僅1209，人數仍不足。

台中市民防單位向立委楊瓊瓔陳情，指協勤沒有保障，指揮迎神活動還被開罰阻礙交通。楊瓊瓔去年4月邀交通部與警政署相關單位協商，作成會議紀錄通知各縣市，「獲共識認同民防人員隨警察機關共同出勤被指派或分配協助交通指揮工作，....應無違反道路交通處罰修例82條第11款規定」，但請內政部通盤檢討民防人員一致性指揮規定。警政署防治組則表示，如協調會記錄，不必再增列條文。

但民防單位等了一年兩個月，中市警察局仍未具文通知民防人員可加入義交行列，怒指警方作業牛步。

市警察局表示，交通部作成的決議全國一致，台中市民防義警人員是否依法指揮交通，其認定標準均依照交通部函示規定辦理，與各縣市相同，並無差異。目前台中的義交已配合中央修法，執勤時均納入法律保障人員；但民防人員尚待中央修法。

楊瓊瓔服務處指出，警政署防治組已明確發文給各縣市，指民防人員可納入指揮交通人員，不曉得市警局在堅持什麼？服務處訂31日再次邀集警政署再協調，給具體答案。

台中市民防人員預算員額3058人，現有2928名；義警大隊及山警預算員額3195名，現有3055人。義交預算員額1360，目前有1209人。

民防 楊瓊瓔 台中市

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