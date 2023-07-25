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受颱風影響 奧萬大及合歡山森林遊樂區26日下午休園

中央社／ 南投25日電
奧萬大國家森林遊樂區萬大溪。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區萬大溪。圖／南投林管處提供

受颱風杜蘇芮影響，南投林區管理處今天指出，考量山區天候，奧萬大及合歡山森林遊樂區明天下午5時起休園，能高越嶺國家步道西段、天池山莊及轄屬區域步道中午暫緩開放。

農委會林務局南投林區管理處發布新聞，受颱風杜蘇芮影響，考量山區天候與行車安全，林管處所轄能高越嶺國家步道西段、天池山莊及轄屬區域步道，中午12時起預警性休園及暫緩開放。

南投林管處指出，奧萬大、合歡山森林遊樂區明天下午5時預警性休園，若颱風速度加快，陸上颱風警報發布警戒範圍包括南投縣時，即配合提前休園。暫停開放期間，已核准住宿山友及旅客可申請退費。

除奧萬大及合歡山森林遊樂區明天下午休園外，玉山國家公園發布公告，昨天下午4時起已禁止進入國家公園，玉管處原先已核發的入園許可證失效，想再進入山區需重新申請。

清境農場也指出，受颱風影響，原本明天下午舉行的牧場同樂會以及夏季牧場大遊行，取消演出。

南投 玉山國家公園 杜蘇芮颱風 奧萬大

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