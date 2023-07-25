杜蘇芮颱風來襲 彰化備3600包沙包、110台抽水機待命

為因應杜蘇芮颱風來襲，彰化縣已完成移動式抽水機、抽水站、滯洪池等防汛資材整備，縣長王惠美今天呼籲民眾提高警覺，記得清理居家門前及附近水溝垃圾理，並避免前往危險海域，維護安全。

颱風挾風帶雨，對於伸港、鹿港、芳苑、大城等臨海的鄉鎮威脅最大，尤其是部分地區屬地層下陷低窪區域，每逢外海漲潮時，內水便難以排出容易積淹水，必須靠抽水站以機械方式排水，縣府水資處表示，除既有8處抽水站，今年已新建芳苑鄉新街、大城鄉過湖及外五間寮排水等3處，可投入排除積淹水作業，避免災害發生。

至於各區域排水、野溪、雨水下水道等排水設施部分，水資處表示，縣府已在今年度汛期前，加強巡查檢視，針對瓶頸段完成長度逾191公里清疏作業，並持續辦理巡查檢視及清淤疏濬維護工作；沿海大型抽水站已在本月21日完成巡檢作業，由專業廠商24小時維護操作，隨時都有專人待命戒備。

此外，縣內5座滯洪池已排除水位待命，並備有沙包3600包、防水擋版610片、消波塊600顆可供緊急調度使用，同時備有110台移動式抽水機，針對淹水熱點預為佈設，可即時因應排除淹水，災害搶險修開口契約廠商則隨時待命，以利災害發生時機動性調度，在緊急狀況下可先行守住防汛缺口，以確保民眾生命財產安全。