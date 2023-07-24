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台中霧峰傳登革熱足跡 明晨12戶住家室內消毒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰舊正壘球場附近傳出有登革足跡，區公所為此開緊急會議。圖／李天生提供
台中市霧峰舊正壘球場附近傳出有登革足跡，區公所為此開緊急會議。圖／李天生提供

台南市1名男子日前到台中市霧峰舊正壘球場參加比賽，事後傳出罹患登革熱，霧峰區公所今召開緊急工作會報，決議會後立即展開宣導、調查，明天上午9時將進行球場附近12戶住家室內清潔消毒工作。

霧峰區長白峨嵋說，本案並非本地發生個案，而是傳出登革熱足跡，同時登革熱並不會人傳人，而是由病媒斑蚊傳染，希望大家不要緊張。市議員李天生也提醒，最近因連續下雨，特別提醒鄉親們配合進行「巡、倒、清、刷」，制止病媒蚊孳生，避免發生登革熱。

霧峰區公所下午召開登革熱防治中心緊急工作會報，邀請衛生所、清潔隊、警分局及議員服務處代表參加。衛生所說，這名男子17日至19日連續3天前去霧峰舊正壘球場參加比賽，事後傳出罹患登革熱症狀，經快篩確定為陽性。

會議討論決議，將依規定進行球場周圍50公尺範圍內計12戶住家室內清消工作，會後立即由里長、里幹事逐戶發送通知單，並由衛生所辦理病媒斑蚊密度調查，同時於25日上午9時由清潔隊執行住戶室內清消。

清潔隊反映，希望做好事先溝通，獲得住戶同意後才進行室內噴藥消毒，同時要求住戶配合遮蓋食物、碗筷，並妥善安置寵物及臥病家屬，避免困擾。衛生所強調，病媒斑蚊喜歡停留在清潔的水中，希望鄉親隨時清空瓶罐及水桶，制止病媒斑蚊孳生，確保環境清潔，避免發生登革熱。

台中市霧峰舊正壘球場附近傳出有登革足跡，區公所為此開緊急會議。圖／李天生提供
台中市霧峰舊正壘球場附近傳出有登革足跡，區公所為此開緊急會議。圖／李天生提供

衛生所 登革熱 台中市

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