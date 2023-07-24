台中霧峰傳登革熱足跡 明晨12戶住家室內消毒

台南市1名男子日前到台中市霧峰舊正壘球場參加比賽，事後傳出罹患登革熱，霧峰區公所今召開緊急工作會報，決議會後立即展開宣導、調查，明天上午9時將進行球場附近12戶住家室內清潔消毒工作。

霧峰區長白峨嵋說，本案並非本地發生個案，而是傳出登革熱足跡，同時登革熱並不會人傳人，而是由病媒斑蚊傳染，希望大家不要緊張。市議員李天生也提醒，最近因連續下雨，特別提醒鄉親們配合進行「巡、倒、清、刷」，制止病媒蚊孳生，避免發生登革熱。

霧峰區公所下午召開登革熱防治中心緊急工作會報，邀請衛生所、清潔隊、警分局及議員服務處代表參加。衛生所說，這名男子17日至19日連續3天前去霧峰舊正壘球場參加比賽，事後傳出罹患登革熱症狀，經快篩確定為陽性。

會議討論決議，將依規定進行球場周圍50公尺範圍內計12戶住家室內清消工作，會後立即由里長、里幹事逐戶發送通知單，並由衛生所辦理病媒斑蚊密度調查，同時於25日上午9時由清潔隊執行住戶室內清消。