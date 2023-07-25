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南投巧咖節、茶博會 今年分地辦理

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投推廣巧克力、咖啡，2020年起舉辦「巧咖節」，邀請台灣小姐冠軍高曼容（中）擔任活動大使。本報資料照片
南投推廣巧克力、咖啡，2020年起舉辦「巧咖節」，邀請台灣小姐冠軍高曼容（中）擔任活動大使。本報資料照片

南投「巧克力咖啡節」過去都結合「茶業博覽會」在中興新村舉行，縣府今年將「巧咖節」移師埔里福興溫泉區，茶博會仍在中興新村，但茶博現場不設置咖啡展售區，咖啡農擔憂銷售量。縣府表示，已研議相關方案，會再邀咖啡農開會討論。

南投為行銷「黑金」巧克力、咖啡，2020年首度舉辦「巧咖節」，結合10月盛事「茶博會」，讓巧克力、咖啡、茶共同行銷，提高能見度刺激銷量。

縣府指出，過去巧咖節、茶博會同場辦理，活動空間受限，為擴大規模吸引遊客，加上縣內咖啡、巧克力產地在埔里、國姓、魚池等地，今年移師腹地廣闊的福興溫泉區舉行。

南投縣觀光處表示，巧咖節將展出在南投燈會典藏的「卡娜赫拉的小動物」，規畫無人機煙火秀、音樂會等演出，還有千人以上體驗活動，茶博會同時在9月29日至10月10日舉辦，提高遊客留宿意願。

巧咖節、茶博會今年分兩地辦理，茶博會現場不另設咖啡展售區，咖啡農擔心，2大活動強碰怕巧咖節沒人去，影響買氣，向縣長許淑華遞交陳情書，希望將活動時間錯開，並在茶博會設置咖啡展售區。

縣府表示，經研商已打算在茶博會增設咖啡區，並擬定「巧咖節」的場地、舉辦時間等多種腹案，將邀集咖啡農及業者開會，聽取地方意見再決定。

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