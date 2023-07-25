養鴨變養雞 增養13倍 鄰近學校抗議

彰化縣芳苑鄉草湖村有處肉鴨場申請改為肉雞場，飼養規模從6千隻增至7.9萬隻，引起220公尺外的草湖國中教師、家長憂汙染，影響學校招生與日照、托嬰中心品質，聯合向縣政府抗議。縣府表示，肉鴨場經審定通過改為養雞場，督促業者與地方溝通，以利永續經營。

草湖國中有181名學生與13名特教生，學生總人數在全縣學校末段班。有教師說，草湖國中方圓1公里內有多家畜牧場，校園混合動物排洩物、農地農藥的異味，肉鴨場改為養雞場，家禽數變多，未來招生會更困難。

當地民眾質疑，縣府同意離學校不到300公尺的養鴨場變成養雞場，縣府認定該畜場2017年已取得畜牧用地，不適用2021年後的新規定，新建畜牧場需離民宅學校500公尺以上，匪夷所思。

「明明就是新建場，為何認定為改建？」地方質疑，雖採密閉式水濂雞舍，難道臭味、畜牧廢水不會影響附近？「還是偏鄉小校人數少被影響沒關係？」

彰化縣農業處表示，該肉鴨場2016年12月提出容許申請，2017年4月取得，符合2017年元月公布的新規定，過渡期間不受距離規範；已要求設置新式水濂密閉除臭設施。地方質疑肉鴨場變肉雞場禽數暴增，縣府表示，合乎畜牧場審查辦法，同樣空間肉雞可養10多倍。